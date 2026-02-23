Erfitt að segja til um upptök gróðureldanna Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 23. febrúar 2026 13:02 Slökkviliðið barðist við gróðurelda nærri Elliðavatni í gær. Vísir/Vilhelm Þrjátíu og tveggja hektara svæði brann í gróðureldunum við Elliðavatn í gær en svæðið er torsótt og reyndist erfitt að koma slökkvibílum að. Mikil sina er víða eftir frost og töluverðan þurrk undanfarið og biðlar slökkviliðið til fólks að fara varlega með eld og láta vita strax ef það verður vart við gróðurelda. Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um gróðureldana á fjórða tímanum í gær. Brynjar Þór Friðriksson, settur sviðsstjóri á aðgerðasviði slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins segir að allt tiltækt slökkvilið hafi verið kallað út. Flókið hafi verið að komast að svæðinu sem sé nokkuð langt og þá hafi mikill vindur gert slökkviliðsmönnum erfitt fyrir. „Það var alveg þó nokkur fjöldi sem kom að þessu hjá okkur. Þetta er náttúrulega þannig svæði að það er torsótt og við komum slökkvibílunum ekkert að alls staðar og þurftum að leggja langar lagnir frá þeim og láta þá dæla meðfram línunni og nota hana.“ Eldurinn náði að læsa sig í kofa á svæðinu. „Það var einhver lítill kofi sem er þarna í austurendanum á þessu sem brann. Það var annar bústaður þarna, sem sagt norðanvert við svæðið sem brann, sem að slapp alveg.“ Óttast var um tíma að eldurinn myndi breiðast alla leið að Guðmundarlundi. „Það fór hellings vinna í bara að reyna að koma í veg fyrir að hann kæmist þangað inn.“ Slökkvistarfi lauk um áttaleytið í gærkvöldi. Nokkuð stórt svæði brann eða um 32 hektarar. Ekki er vitað nákvæmlega hvar upptök eldsins voru né hver þau voru. „Þetta getur verið hvað sem er. Eitthvert glerbrot sem að speglar í sólinni eða einhvers konar bara vangaveltur um að þetta séu íkveikjur eða hvað sem er. Við getum ekkert sagt til um það.“ Hann segir sinu að finna víða á suðvesturhorni landsins eftir mikla þurrka og frost undanfarið. Þrátt fyrir að rignt hafi í morgun sé þurrt veður fram undan. „Það verður ábyggilega fram á vor þó nokkur hætta á sinu. Bara biðja fólk að fara varlega með eld og bara láta okkur vita strax ef það sér til sinu af því að það skiptir okkur máli að koma strax í hana og geta slökkt hana.“ Gróðureldar Gróðureldar á Íslandi Gróðureldar í Heiðmörk Vatnsvernd í Heiðmörk Heiðmörk Slökkvilið Reykjavík Kópavogur Mest lesið Hvað er vitað um manninn sem var skotinn við Mar-a Lago? Erlent Ófremdarástand eftir andlát voldugasta fíknaefnabaróns heims Erlent Miklar hreinsanir fyrirhugaðar í borgarstjórnarliði xD Innlent Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Innlent Segir Trump ekkert botna í því hvers vegna Íranir gefa ekki eftir Erlent Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Leggur til að dánarbú án lögerfingja renni í almannaheillasjóð Innlent Yngsti forsætisráðherrann sór embættiseið Erlent Rödd þolendanna að drukkna í spillingarmálum og samsæriskenningum Erlent Fleiri fréttir Erfitt að segja til um upptök gróðureldanna Mælir gegn heilskimun Intuens Miklar hreinsanir fyrirhugaðar í borgarstjórnarliði xD Stefnuræða Þorgerðar Katrínar og gróðureldarnir Enn ekkert ákveðið um hvenær þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Bein útsending: Stefnuræða Þorgerðar Katrínar í mannréttindaráðinu Síbrotagæsla eftir afskipti lögreglu tvo daga í röð Leggur til að dánarbú án lögerfingja renni í almannaheillasjóð Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Vatnsból hefðu verið í hættu ef vindáttin hefði verið önnur Tvær handtökur í nótt Enginn sinueldur og róleg nótt hjá slökkviliði eftir eril gærdagsins Voru í þann mund að slökkva eldinn þegar það barst tilkynning um annan Leggja til vantraust á hendur Silju Báru Líf bar sigur úr býtum Intuens hafi nýtt sér óttann og kvíðann sem krabbamein valdi til að græða Sinueldur við Elliðavatn „Hrikalega óábyrgt og jafnvel hættulegt“ að senda börnin sín vísvitandi veik á leikskóla Rúta full af ferðamönnum fór út af veginum Vísar gagnrýni verkalýðsleiðtoga til föðurhúsanna Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Leitað logandi ljósi eftir nýjum kirkjugarði á Selfossi Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Sinueldar, sjúklingar og skafrenningur Reykur sást á flugvallarsvæðinu Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Á sjötta hundrað lentu í vandræðum Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Sjá meira