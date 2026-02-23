Innlent

Erfitt að segja til um upp­tök gróðureldanna

Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
Slökkviliðið barðist við gróðurelda nærri Elliðavatni í gær.
Slökkviliðið barðist við gróðurelda nærri Elliðavatni í gær. Vísir/Vilhelm

Þrjátíu og tveggja hektara svæði brann í gróðureldunum við Elliðavatn í gær en svæðið er torsótt og reyndist erfitt að koma slökkvibílum að. Mikil sina er víða eftir frost og töluverðan þurrk undanfarið og biðlar slökkviliðið til fólks að fara varlega með eld og láta vita strax ef það verður vart við gróðurelda.

Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um gróðureldana á fjórða tímanum í gær. 

Brynjar Þór Friðriksson, settur sviðsstjóri á aðgerðasviði slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins segir að allt tiltækt slökkvilið hafi verið kallað út. Flókið hafi verið að komast að svæðinu sem sé nokkuð langt og þá hafi mikill vindur gert slökkviliðsmönnum erfitt fyrir.

„Það var alveg þó nokkur fjöldi sem kom að þessu hjá okkur. Þetta er náttúrulega þannig svæði að það er torsótt og við komum slökkvibílunum ekkert að alls staðar og þurftum að leggja langar lagnir frá þeim og láta þá dæla meðfram línunni og nota hana.“

Eldurinn náði að læsa sig í kofa á svæðinu.

„Það var einhver lítill kofi sem er þarna í austurendanum á þessu sem brann. Það var annar bústaður þarna, sem sagt norðanvert við svæðið sem brann, sem að slapp alveg.“

Óttast var um tíma að eldurinn myndi breiðast alla leið að Guðmundarlundi. 

„Það fór hellings vinna í bara að reyna að koma í veg fyrir að hann kæmist þangað inn.“

Slökkvistarfi lauk um áttaleytið í gærkvöldi. Nokkuð stórt svæði brann eða um 32 hektarar. Ekki er vitað nákvæmlega hvar upptök eldsins voru né hver þau voru.

„Þetta getur verið hvað sem er. Eitthvert glerbrot sem að speglar í sólinni eða einhvers konar bara vangaveltur um að þetta séu íkveikjur eða hvað sem er. Við getum ekkert sagt til um það.“

Hann segir sinu að finna víða á suðvesturhorni landsins eftir mikla þurrka og frost undanfarið. Þrátt fyrir að rignt hafi í morgun sé þurrt veður fram undan.

„Það verður ábyggilega fram á vor þó nokkur hætta á sinu. Bara biðja fólk að fara varlega með eld og bara láta okkur vita strax ef það sér til sinu af því að það skiptir okkur máli að koma strax í hana og geta slökkt hana.“

Gróðureldar Gróðureldar á Íslandi Gróðureldar í Heiðmörk Vatnsvernd í Heiðmörk Heiðmörk Slökkvilið Reykjavík Kópavogur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið