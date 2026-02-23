Innlent

Umferðartafir á meðan rútunni er komið burt

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Unnið er að því að koma rútunni burt.
Unnið er að því að koma rútunni burt.

Björgunarsveitir vinna nú að því að koma rútu sem fór út af þjóðveginum við Reynisfjall um helgina í burtu. Búast má við töfum á umferðinni næsta klukkutímann vegna þessa.

Þetta staðfestir Þráinn Ársælsson björgunarsveitarmaður í samtali við Vísi. Rútan fór út af veginum um helgina.

Þráinn segir að gert sé ráð fyrir því að um klukkutíma muni taka að koma henni upp á vagn og er óhjákvæmilegt að veginum verði lokað á meðan.

