Umferðartafir á meðan rútunni er komið burt

Björgunarsveitir vinna nú að því að koma rútu sem fór út af þjóðveginum við Reynisfjall um helgina í burtu. Búast má við töfum á umferðinni næsta klukkutímann vegna þessa.
Þetta staðfestir Þráinn Ársælsson björgunarsveitarmaður í samtali við Vísi. Rútan fór út af veginum um helgina.
Þráinn segir að gert sé ráð fyrir því að um klukkutíma muni taka að koma henni upp á vagn og er óhjákvæmilegt að veginum verði lokað á meðan.
Rúta full að ferðamönnum rann út af veginum við Reynisfjall í morgun. Engin meiðsl urðu á fólki.