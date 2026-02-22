Líf bar sigur úr býtum Jón Þór Stefánsson skrifar 22. febrúar 2026 17:29 Líf Magneudóttir sigraði í forvali VG í Reykjavík. Vísir Líf Magneudóttir, núverandi oddviti Vinstri grænna í Reykjavík, sigraði forval flokksins fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Hún mun vera í öðru sæti á sameiginlegum lista VG og Vors til Vinstri. Sanna Magdalena Mörtudóttir mun hins vegar leiða listann. Fram kemur í tilkynningu að metþátttaka hafi verið í forvalinu. Alls hafi 1.093 kostið eða 42% þeirra sem voru á kjörskrá. Í fyrsta sæti í forvalinu varð Líf Magneudóttir en hún hlaut 496 atkvæði í fyrsta sæti. Í öðru sæti varð Stefán Pálsson en hann hlaut 549 atkvæði í fyrsta til öðru sæti. Í þriðja sæti varð Finnur Ricart Andrason en hann hlaut 644 atkvæði í fyrsta til þriðja sæti. Hann hafði líkt og Líf sóst eftir efsta sætinu. Þrjú atkvæði voru auð og eitt atkvæði ógilt. Í framhaldinu verður skipuð sameiginleg kjörnefnd Vinstri grænna í Reykjavík og Vors til vinstri sem fær það hlutverk að móta tillögu að sameiginlegum framboðslista félaganna til borgarstjórnar í vor. Fréttin hefur verið uppfærð. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Vinstri græn Borgarstjórn Mest lesið Sinueldur við Elliðavatn Innlent Maður skotinn til bana við Mar-a-Lago Erlent Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Innlent Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Innlent Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Innlent „Hrikalega óábyrgt og jafnvel hættulegt“ að senda börnin sín vísvitandi veik á leikskóla Innlent Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Innlent Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent Intuens hafi nýtt sér óttann og kvíðann sem krabbamein valdi til að græða Innlent Fleiri fréttir Leggja til vantraust á hendur Silju Báru Líf bar sigur úr býtum Intuens hafi nýtt sér óttann og kvíðann sem krabbamein valdi til að græða Sinueldur við Elliðavatn „Hrikalega óábyrgt og jafnvel hættulegt“ að senda börnin sín vísvitandi veik á leikskóla Rúta full af ferðamönnum fór út af veginum Vísar gagnrýni verkalýðsleiðtoga til föðurhúsanna Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Leitað logandi ljósi eftir nýjum kirkjugarði á Selfossi Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Sinueldar, sjúklingar og skafrenningur Reykur sást á flugvallarsvæðinu Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Á sjötta hundrað lentu í vandræðum Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Þrír sinueldar á innan við sólarhring Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Metfjöldi gesta tvo daga í röð Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Heitur matur í boði á ný Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Sinueldur barst í heyrúllur í Hvalfirði Framboðslistinn tilbúinn í Fjarðabyggð Tryggingar lækki verulega verði ráðist í nauðsynlegar úrbætur Átta konur eru í slökkviliðum í Árnessýslu Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Sjá meira