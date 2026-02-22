Innlent

Líf bar sigur úr býtum

Jón Þór Stefánsson skrifar
Líf Magneudóttir sigraði í forvali VG í Reykjavík.
Líf Magneudóttir sigraði í forvali VG í Reykjavík. Vísir

Líf Magneudóttir, núverandi oddviti Vinstri grænna í Reykjavík, sigraði forval flokksins fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Hún mun vera í öðru sæti á sameiginlegum lista VG og Vors til Vinstri. Sanna Magdalena Mörtudóttir mun hins vegar leiða listann.

Fram kemur í tilkynningu að metþátttaka hafi verið í forvalinu. Alls hafi 1.093 kostið eða 42% þeirra sem voru á kjörskrá.

Í fyrsta sæti í forvalinu varð Líf Magneudóttir en hún hlaut 496 atkvæði í fyrsta sæti. Í öðru sæti varð Stefán Pálsson en hann hlaut 549 atkvæði í fyrsta til öðru sæti. Í þriðja sæti varð Finnur Ricart Andrason en hann hlaut 644 atkvæði í fyrsta til þriðja sæti. Hann hafði líkt og Líf sóst eftir efsta sætinu.

Þrjú atkvæði voru auð og eitt atkvæði ógilt. Í framhaldinu verður skipuð sameiginleg kjörnefnd Vinstri grænna í Reykjavík og Vors til vinstri sem fær það hlutverk að móta tillögu að sameiginlegum framboðslista félaganna til borgarstjórnar í vor.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Vinstri græn Borgarstjórn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið