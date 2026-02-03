Í dag hefjast réttarhöld í Noregi yfir Mariusi Borg Høiby, syni norsku krónprinsessunnar Mette Marit, en hann sætir ákæru 38 liðum fyrir ýmis brot, meðal annars nauðgun og önnur ofbeldisbrot. Hann neitar sök vegna alvarlegustu ákæruliðanna. Löng biðröð hefur myndast fyrir utan héraðsdóminn í Osló þar sem réttarhöld fara fram en bæði norskir og erlendir fjölmiðlar hafa sýnt málinu mikinn áhuga.
Høiby var í gær úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald eftir að hann var handtekinn í fjórða sinn á sunnudagskvöldið, grunaður um frekari brot. Síðan í ágúst 2024 hafa mál Høiby ítrekað komist í fréttir en hann er meðal annars ákærður fyrir ofbeldi í nánu sambandi, kynferðisbrot og annað ofbeldi, brot gegn nálgunnarbanni og fíkniefnabrot svo fátt eitt sé nefnt.
Gert er ráð fyrir að réttarhöld standi yfir í sjö vikur þar sem Høiby sjálfur, brotaþolar, rannsóknarlögreglumenn og fjöldi vitna munu meðal annars koma fyrir dóminn að því er fram kemur í umfjöllun NRK. Meðal gagna málsins munu vera myndbandsupptökur sem sagðar eru sýna Høiby beita ofbeldi. Fjórir af ákæruliðunum 38 eru vegna nauðgana gegn konum sem samkvæmt ákæru eru sagðar ekki hafa getað andmælt eða veitt Høiby mótspyrnu þar sem þær hafi ekki verið vakandi þegar hann braut á þeim.
NRK hefur eftir Heidi Reisvang, lögmanni þriggja kvenna sem eru brotaþolar í málinu, að skjólstæðingar hennar hlakki ekki til að koma fyrir réttinn, en líti á það sem sína samfélagslegu ábyrgð. „Það er ótrúlega átakanlegt að vera brotaþoli í sakamáli. Svo bætist allt annað við í tengslum málið, eins og þetta gríðarlega fjölmiðlaálag,“ segir Reisvang.