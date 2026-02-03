Úkraínsk yfirvöld gagnrýna Gianni Infantino, forseta FIFA, harðlega eftir að hann opnaði fyrir endurkomu Rússlands í alþjóðlegan fótbolta.
Í viðtali við þáttinn „The World“ á Sky, sem birtur var á mánudag, sagði forseti FIFA að hann væri tilbúinn að hleypa Rússlandi aftur inn í hlýjuna.
„Við verðum að gera það. Algjörlega. Þessi útilokun hefur engu skilað. Hún hefur aðeins skapað meiri gremju og hatur,“ sagði hinn umdeildi forseti FIFA.
Þetta fékk úkraínsk stjórnvöld til að bregðast harkalega við.
Gianni Infantino’s words sound irresponsible — not to say infantile. They detach football from the reality in which children are being killed.Let me remind you that since the start of Russia’s full-scale aggression, more than 650 Ukrainian athletes and coaches have been… pic.twitter.com/OK31RjOU1v— MatviiBidnyi (@bidnyi_matvii) February 2, 2026
„Orð Gianni Infantino virðast ábyrgðarlaus. Þau aftengja fótboltann frá veruleikanum þar sem börn eru drepin,“ segir Matvii Bidnyi, íþróttamálaráðherra Úkraínu, á X og er með skýr skilaboð:
„Á meðan Rússland heldur áfram að drepa Úkraínumenn og stjórnmálavæða íþróttir eiga fánar þeirra og þjóðartákn ekkert erindi meðal þeirra sem virða gildi eins og réttlæti, heilindi og sanngjarnan leik.“
Andrij Sybiha, utanríkisráðherra Úkraínu, dregur upp samanburð við Ólympíuleikana 1936 í yfirlýsingum sínum á X um ósk Infantinos.
„679 úkraínskar stelpur og strákar munu aldrei geta spilað fótbolta aftur. Rússland drap þau og heldur áfram að drepa fleiri, á meðan raddir sem einkennast af siðferðislegri hrörnun leggja til að aflétta útilokuninni, þrátt fyrir að Rússland neiti að binda enda á stríð sitt. Komandi kynslóðir munu líta á þetta sem skömm sem minnir á Ólympíuleikana 1936,“ skrifaði Andrij Sybiha.
679 Ukrainian girls and boys will never be able to play football — Russia killed them.And it keeps killing more while moral degenerates suggest lifting bans, despite Russia’s failure to end its war.Future generations will view this as a shame reminiscent of the 1936 Olympics. pic.twitter.com/elakyRgeIZ— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 2, 2026
