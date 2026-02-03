Þrettán ára drengur hefur verið kallaður „ofurmenni“ eftir að hann synti fjóra kílómetra í úfnum sjó til að bjarga móður sinni og tveimur systkinum.
Fjölskyldan hafði verið að leika sér á brettum og upplásnum leikföngum í sjónum undan Geograph-flóa í suðurhluta Vestur-Ástralíu á föstudag, þegar sterkir vindar feyktu þeim frá ströndinni og út á haf.
Táningurinn, sem var í kajak, hóf að róa aftur í átt að ströndinni til að gera viðvart en komst ekki áfram þar sem sjór gekk yfir fleyið. Hann fór því syndandi fjóra kílómetra, hálfa leiðina í björgunarvesti en restina án þess, þar sem hann fann hvernig vestið hægði á sér og hugsaði að hann myndi aldrei ná í land nema hann færi úr því.
Það tók piltinn fjórar klukkstundir að ná ströndinni og láta vita og þyrlusveit um eina og hálfa klukkstund að finna móður hans, tólf ára bróður og átta ára systur. Þau voru þá komin um fjórtán kílómetra frá landi.
Yfirvöld segja hugrekki drengsins hafa bjargað lífi fjölskyldunnar og þá skipti sköpum að öll voru í björgunarvestum. Þá sé atvikið áminning um það hversu fljótt aðstæður á sjó geta breyst.
Fjölskyldan var flutt á sjúkrahús en hefur verið útskrifuð.