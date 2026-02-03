Rússar gerðu árásir á orkuinnviði og íbúðarhúsnæði í Úkraínu í nótt. Fjórir særðust í árásunum, bæði í Kænugarði og Kharkív. Að sögn vitna mátti heyra háværar sprengingar og þá kviknuðu eldar. Skemmdir urðu á innviðum á fimm svæðum, meðal annars á byggingu þar sem rekinn er leikskóli.
Ihor Terekhov, borgarstjóri Kharkív, segir árásirnar hafa beinst að orkuinnviðum. Markmiðið væri augljóslega að valda sem mestum skaða og freista þess að svipta íbúa möguleikanum á því að halda á sér hita í kuldanum. Ríkismiðillinn Suspilne sagði rafmagn hafa farið af tveimur bæjum í Kharkív, Izium og Balakliia.
Frost fór niður í -20 gráður í Kænugarði í nótt.
Þríhliða viðræður Rússa, Úkraínu og Bandaríkjanna munu halda áfram á morgun. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í gær að mögulega væru góðar fréttir handan við hornið, þar sem gangur væri í viðræðunum. Þá sagði Vólódimír Selenskí Úkraínuforsti að hann teldi raunhæft að semja um varanlegan frið.
Financial Times greindi frá því í morgun að samkomulag hefði náðst um aðgerðir af hálfu Evrópu og Bandaríkjanna ef Rússar brytu gegn mögulegu vopnahléi. Utanríkisráðherra Rússlands, Sergei Lavrov, ítrekaði hins vegar í gær að Rússar myndu ekki samþykkja né sætta sig við erlendar hersveitir eða hernaðarinnviði í Úkraínu.