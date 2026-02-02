Enski boltinn

Chelsea tók fyrir­liða Strasbourg til baka

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Mamadou Sarr verður ekki meira með fyrirliðabandið fyrir Strasbourg á þessu tímabili.
Rétt áður en félagaskiptaglugginn lokaði í kvöld ákvað Chelsea að endurkalla Mamadou Sarr aftur úr láni frá Strasbourg í Frakklandi.

Sarr er tvítugur miðvörður sem hefur spilað undir stjórn Liam Rosenior í eitt og hálft tímabil. Chelsea festi kaup á honum síðasta sumar en lánaði strax aftur til Strasbourg.

Rosenior gerði Sarr reglulega að fyrirliða Strasbourg og miðvörðurinn var líka með fyrirliðabandið í lokaleik sínum fyrir félagið, í tapi gegn PSG um helgina.

Hann var hluti af landsliði Senegal sem varð Afríkumeistari í síðasta mánuði og spilaði allar 120 mínúturnar í úrslitaleiknum gegn Senegal.

Chelsea hafði verið í viðræðum við Jeremy Jacquet, leikmann Rennes, en hann samdi við Liverpool í dag og þá ákvað Chelsea að endurkalla Mamadou Sarr og senda varnarmanninn Aaron Anselmino til Strasbourg í hans stað.

