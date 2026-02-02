Chelsea tók fyrirliða Strasbourg til baka Ágúst Orri Arnarson skrifar 2. febrúar 2026 23:18 Mamadou Sarr verður ekki meira með fyrirliðabandið fyrir Strasbourg á þessu tímabili. Sathire Kelpa/Eurasia Sport Images/Getty Images Rétt áður en félagaskiptaglugginn lokaði í kvöld ákvað Chelsea að endurkalla Mamadou Sarr aftur úr láni frá Strasbourg í Frakklandi. Sarr er tvítugur miðvörður sem hefur spilað undir stjórn Liam Rosenior í eitt og hálft tímabil. Chelsea festi kaup á honum síðasta sumar en lánaði strax aftur til Strasbourg. Rosenior gerði Sarr reglulega að fyrirliða Strasbourg og miðvörðurinn var líka með fyrirliðabandið í lokaleik sínum fyrir félagið, í tapi gegn PSG um helgina. Hann var hluti af landsliði Senegal sem varð Afríkumeistari í síðasta mánuði og spilaði allar 120 mínúturnar í úrslitaleiknum gegn Senegal. Chelsea hafði verið í viðræðum við Jeremy Jacquet, leikmann Rennes, en hann samdi við Liverpool í dag og þá ákvað Chelsea að endurkalla Mamadou Sarr og senda varnarmanninn Aaron Anselmino til Strasbourg í hans stað. Enski boltinn Franski boltinn Chelsea FC Mest lesið Biður Dag afsökunar Handbolti Leynast öflugar íslenskar skyttur einhvers staðar? Handbolti Bónus frá ríkinu, bannaða bandið og aftur hátíð fyrir Dag og hans menn Handbolti Gísli Þorgeir og Viktor Gísli á toppnum en Óðinn í öðru sæti Handbolti Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Enski boltinn Með fleiri mörk með langskotum en Ísland og samt með sex færri leiki spilaða Handbolti Gísli Þorgeir og allir hinir verðlaunastrákar sögunnar Handbolti „Fáránlegt ef við ætlum að fara breyta til“ Handbolti Pytlick hafði enga lyst á pönnukökum í Ráðhúsinu Handbolti Ákváðu að spila þrátt fyrir banaslys á leið á mótið og unnu síðan mótið Sport Fleiri fréttir Chelsea tók fyrirliða Strasbourg til baka Tottenham vann Arsenal í baráttu um skoskan táning Sláin inn í þægilegum sigri Sunderland Mateta fer ekki til Mílanó Kvennalið Arsenal vann sér inn meira en 280 milljónir króna Szoboszlai segir að framtíð hans hjá Liverpool sé „ekki í hans höndum“ Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Manchester City glutraði niður tveggja marka forystu Aston Villa tapaði gegn tíu mönnum Brentford Sesko tryggði þriðja sigurinn í röð Sjáðu tvennuna hjá Ekitike, endurkomu Chelsea og öll mörkin úr enska í gær Ekitike með tvö á tveimur og langþráður sigur Liverpool Þreföld hálfleiksskipting og endurkoma hjá Chelsea Beto bjargaði stigi á afmælisdaginn Öruggt hjá Arsenal á Elland Road og sjö stiga forskot Sjáðu laglega afgreiðslu hins sjóðheita Barrys Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur Barry bjargaði stigi fyrir Everton Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði Sjáðu alla dramatíkina úr enska boltanum Van Dijk segir að það hafi „klárlega verið brotið á sér“ í sigurmarkinu „Sigurmark undir lokin er fullkomið fyrir okkur“ Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin Sjá meira