Birtu nektarmyndir af ungum konum fyrir mistök Samúel Karl Ólason skrifar 2. febrúar 2026 15:01 Meðal Epstein-skjalanna voru fjölmargar myndir sem sýndu ungar konur eða táninga. Á myndunum mátti bæði sjá nekt og andlit þeirra. AP/Jon Elswick Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna birti fyrir mistök fjölda nektarmynda af ungum konum og mögulega táningum. Myndirnar voru úr einkasafni Jeffreys Epstein og hluti af Epstein-skjölunum svokölluðu. Lögin sem skikkuðu ráðuneytið til að birta skjölin fólu í sér að hylma átti yfir nekt á myndum Epsteins og andlit meintra fórnarlamba hans eða aðrar upplýsingar sem hægt væri að nota til að bera kennsl á þau. Ráðuneytið birti á föstudaginn rúmlega þrjár milljónir blaðsíðna og fjölda mynda og myndbanda en síðan þá hafa blaðamenn fundið tæplega fjörutíu myndir, hið minnsta, sem sýndu bæði nekt og andlit kvenna. Í grein New York Times segir að konurnar á myndunum hafi virst mjög ungar en óljóst sé hvort þær hafi verið táningar. Sumar myndanna virtust hafa verið teknar á einkaeyju Epsteins og aðrar voru úr svefnherbergjum eða á öðrum stöðum Blaðamenn miðilsins létu starfsmenn ráðuneytisins vita af myndunum og voru þær fjarlægðar. Talskona dómsmálaráðuneytisins segir fjölda starfsmanna vinna að ábendingum og öðru sem komið hefur í ljós eftir að skjölin voru birt á föstudaginn. Öll skjöl sem eru fjarlægð í þeirri vinnu verði birt aftur seinna meir, þegar búið sé að afmá eða sverta upplýsingar á þeim. Mörg fórnarlömb Epsteins hafa kvartað yfir því að hægt hafi verið að bera kennsl á þær út frá skjölunum sem birt voru. Litlar líkur á frekari handtökum Todd Blanche, aðstoðardómsmálaráðherra sen stýrt hefur opinberun Epstein-skjalanna, segir litlar líkur á því að skjölin muni leiða til frekari handtaka eða ákæra. Hræðilegar myndir og óhuggulegir tölvupóstar geri saksóknurum ekki endilega kleift að ákæra fólk. Todd Blanche, aðstoðardómsmálaráðherra, segir litlar líkur á frekari handtökum eða ákærum í tengslum við Epstein. Þá hefur hann sagt að hann óttist að skjölin muni ekki duga til að svara þorsta almennings vestanhafs í upplýsingar um Epstein, brot hans og samverkamenn.AP/J. Scott Applewhite Epstein-skjölin innihalda öll þau gögn sem dómsmálaráðuneytið hefur aflað í gegnum árin vegna rannsókna sem tengst hafa brotum Epsteins og annarra sem honum tengjast, eins og Ghislane Maxwell, fyrrverandi kærustu hans og aðstoðarkonu til langs tíma. Meðal annars er um að ræða tölvupósta Epsteins og önnur skilaboð, skrár sem fundust í tölvum hans á borð við myndir sem hann hafði sótt á netið og ýmislegt annað. Ráðuneytið hefur setið á þessu gagnasafni um nokkurra ára skeið, bæði í forsetatíð Trumps og Joes Biden. Fjölmiðlar hafa þar að auki lengi kafað í málefni Epsteins, sem svipti sig lífi í fangelsi árið 2019. Hann var 66 ára gamall og hafði þá verið ákærður fyrir mansal og sakaður um að misnota stúlkur kynferðislega og jafnvel útvega áhrifamiklum vinum sínum stúlkur til að misnota. Mál Jeffrey Epstein Bandaríkin Tengdar fréttir Efast um að öll Epstein-skjölin séu ekta Lögmaður Þorbjörns Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs og formanns Nóbelsnefndarinnar, telur ástæðu til að rannsaka frekar hvort að skjöl úr rannsókn á Jeffrey Epstein séu ósvikin. Fjölskylda Jagland heimsótti Epstein og hann var sjálfur í samskiptum við kynferðisbrotamanninn alræmda. 2. febrúar 2026 13:03 Yfirmaður flóttamannastofnunar segir af sér vegna Epstein-tengsla Joanna Rubinstein, yfirmaður flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna í Svíþjóð, sagði af sér eftir að í ljós kom að hún hefði heimsótt einkaeyju Jeffreys Epstein, bandaríska kynferðisbrotamannsins. Hún segist hafa vitað af brotum Epstein en ekki umfangi þeirra. 2. febrúar 2026 11:13 „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ spyr fréttastjóri hjá Aftenposten í samnefndri grein sem birtist í dag. Birting tölvupóstasamskipta hennar og barnaníðingsins Jeffrey Epstein á dögunum bætir gráu ofan á svart hvað stöðu hennar innan konungsfjölskyldunnar varðar. 1. febrúar 2026 18:30 „Erum rétt byrjuð að sjá ofan í þennan forarpytt“ Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna birti í gær þrjár milljónir nýrra Epstein-skjala. Fjöldi þekktra nafna bregður fyrir, til að mynda er minnst á Bandaríkjaforseta mörg hundruð sinnum en einnig er minnst á Íslendinga. Enn er aðeins um topp ísjakans að ræða að mati sérfræðings í bandarískum stjórnmálum. 31. janúar 2026 13:22 Mest lesið Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Innlent Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Erlent Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Innlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Erlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Innlent Skýr skilaboð um að það borgi sig ekki að leita til Íslands Innlent Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent „Njósnasjeik“ keypti Trump-félag og fékk flögur Erlent Fleiri fréttir Birtu nektarmyndir af ungum konum fyrir mistök Fara fram á síbrotagæslu yfir stjúpprinsinum sem var aftur handtekinn í gær Efast um að öll Epstein-skjölin séu ekta „Njósnasjeik“ keypti Trump-félag og fékk flögur Yfirmaður flóttamannastofnunar segir af sér vegna Epstein-tengsla Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Leystu upp alla stjórnmálaflokka landsins Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Hinn fimm ára Liam laus úr haldi og kominn heim Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Dróni hæfði farþegarútu fulla af námuverkamönnum Lést á sjúkrahúsi mánuði eftir harmleikinn Opna landamærin og fjöldi fluttur frá Gasa Æðstiklerkur segir hvers konar árás geta hrint af stað stríði Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Barn í lífshættu eftir skotárás á skrúðgöngu Mette-Marit biðst afsökunar á tengslum sínum við Epstein „Erum rétt byrjuð að sjá ofan í þennan forarpytt“ Fjöldi ásakana um brot gegn barnungum stúlkum Nýbirt skjöl varpa ljósi á dánarstund Epstein Ákæru fyrir manndráp vísað frá Trump útnefnir Warsh sem næsta seðlabankastjóra Tíu ákærðir fyrir að drepa friðaða úlfa Trump vill hafa Pútín og Xi út af fyrir sig Hýdd 140 sinnum fyrir áfengisneyslu og kynlíf utan hjónabands Trump segir Pútín hafa samþykkt hlé á árásum á Kænugarð Njósnastjóri Trumps leitar að kosningasvindli Reyndi að frelsa Mangione vopnaður pítsaskera Saksóknarar hóta uppreisn í Minneapolis Sjá meira