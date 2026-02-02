Ronaldo í fýlu og skrópar í leik kvöldsins

Cristiano Ronaldo verður ekki með Al Nassr í dag í sádi-arabísku úrvalsdeildinni þegar liðið mætir Al Riyadh.
Ronaldo mun missa af leiknum þar sem hann er óánægður með skort á leikmannakaupum hjá félaginu af hálfu PIF (opinbera fjárfestingarsjóðs Sádi-Arabíu) í samanburði við önnur félög í eigu sjóðsins, að því er heimildir ESPN herma.
Portúgalski framherjinn, sem hefur nú skorað 91 mark í 95 leikjum í sádi-arabísku úrvalsdeildinni síðan hann samdi við félagið frá Riyadh árið 2023, er sagður vonsvikinn yfir því að Al Nassr hafi ekki náð að styrkja liðið verulega í baráttunni um titilinn.
Þetta gerist á sama tíma og Al Hilal, helsti keppinautur Al Nassr, sem nú situr á toppi deildarinnar, er að ganga frá samningum við franska framherjann Karim Benzema frá Al Ittihad.
Ronaldo er hvorki meiddur, veikur né í ónáð hjá stjóranum Jorge Jesus.
Hinn fertugi leikmaður gefur ekki kost á sér vegna persónulegra vonbrigða með PIF og hefur í raun ákveðið að fara í verkfall, að minnsta kosti fyrir leikinn á mánudag.
Al Nassr, sem er í þriðja sæti sádi-arabísku úrvalsdeildarinnar, þremur stigum á eftir Al Hilal, hefur aðeins samið við írakska U23-landsliðsmiðjumanninn Haydeer Abdulkareem í janúar, sem á enn eftir að spila sinn fyrsta leik fyrir félagið.
Aftur á móti hefur Al Hilal þegar samið við 18 ára gamlan framherja, Mohamed Meïté, frá Stade Rennais og fyrrverandi varnarmann Arsenal, Pablo Marí, frá Fiorentina, auk sádi-arabísku landsliðsmannanna Murad Al-Hawsawi og Sultan Mandash frá Al Khaleej og Al Taawoun, og er Benzema á leiðinni að verða fimmti stóri leikmaðurinn sem þeir kaupa í þessum glugga.
Jesus sagði áður að hann vonaðist eftir einhverjum hreyfingum á leikmannamarkaðnum og sagði: „Ég talaði um vetrartímabilið.“
„Við höfum engin laus pláss fyrir erlenda leikmenn og fjárhagsstaðan hjá Al-Nassr er ekki góð og leyfir það ekki – ég vona að einn eða tveir, kannski þrír leikmenn geti gengið til liðs við okkur,“ sagði Jorge Jesus.
Ronaldo, sem verður 41 árs á fimmtudag, skrifaði undir nýjan samning í júní síðastliðnum sem heldur honum hjá Al Nassr að minnsta kosti til júní 2027.
