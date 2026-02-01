Enski boltinn

Vondar fréttir úr her­búðum Arsenal sem skoðar markaðinn

Aron Guðmundsson skrifar
Mikel Merino marki gegn Chelsea fyrr á tímabilinu
Mikel Merino marki gegn Chelsea fyrr á tímabilinu Getty/Stuart MacFarlane

Spænski landsliðsmaðurinn Mikel Merino, leikmaður Arsenal, verður frá í einhvern tíma vegna meiðsla en óttast er að hann hafi brotið bein í fæti.

Það er David Ornstein hjá The Athletic sem greinir frá þessu í kvöld og segir hann forráðamenn vera að skoða leikmannamarkaðinn í leit að mögulegum staðgengli Merino en félagsskiptaglugginn lokar á morgun. 

Merino var ekki með Arsenal í 4-0 útisigri liðsins gegn Leeds United í ensku úrvalsdeildinni í gær og sagði Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, að fjarvera Merino væri vegna meiðsla. 

Spánverjinn hefur oft á tíðum reynst drjúgur fyrir Arsenal frá því að hann gekk í raðir félagsins frá Real Sociedad fyrir tímabilið 2024. 

Alls hefur Merino spilað 77 leiki fyrir Arsenal, þrjátíu og þrír þeirra hafa komið á yfirstandandi tímabili. 

Arsenal er sem stendur á toppi ensku úrvalsdeildarinnar með sex stiga forskot á Manchester City eftir leiki helgarinnar. Þá er liðið komið áfram í 16-liða úrslit Meistaradeildarinnar og er enn með í enska bikarnum sem og enska deildarbikarnum. 

Enski boltinn Arsenal FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið