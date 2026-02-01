Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Aron Guðmundsson skrifar 1. febrúar 2026 20:47 Mikel Merino marki gegn Chelsea fyrr á tímabilinu Getty/Stuart MacFarlane Spænski landsliðsmaðurinn Mikel Merino, leikmaður Arsenal, verður frá í einhvern tíma vegna meiðsla en óttast er að hann hafi brotið bein í fæti. Það er David Ornstein hjá The Athletic sem greinir frá þessu í kvöld og segir hann forráðamenn vera að skoða leikmannamarkaðinn í leit að mögulegum staðgengli Merino en félagsskiptaglugginn lokar á morgun. Merino var ekki með Arsenal í 4-0 útisigri liðsins gegn Leeds United í ensku úrvalsdeildinni í gær og sagði Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, að fjarvera Merino væri vegna meiðsla. Spánverjinn hefur oft á tíðum reynst drjúgur fyrir Arsenal frá því að hann gekk í raðir félagsins frá Real Sociedad fyrir tímabilið 2024. Alls hefur Merino spilað 77 leiki fyrir Arsenal, þrjátíu og þrír þeirra hafa komið á yfirstandandi tímabili. Arsenal er sem stendur á toppi ensku úrvalsdeildarinnar með sex stiga forskot á Manchester City eftir leiki helgarinnar. Þá er liðið komið áfram í 16-liða úrslit Meistaradeildarinnar og er enn með í enska bikarnum sem og enska deildarbikarnum. Enski boltinn Arsenal FC Mest lesið Ísland - Króatía 33-34 | Of seint áhlaup og bronsið fer til Króatíu Handbolti Biður Dag afsökunar Handbolti Dreymdi medalíu og fær óskiljanlega emoji kalla frá pabba sínum Handbolti Danmörk vann gullið og Þjóðverjar Alfreðs fá silfur Handbolti „Verður nú varla verra. Eða jú, kannski“ Handbolti „Þá byrja þeir bara að spila þennan viðbjóð“ Handbolti Sesko tryggði þriðja sigurinn í röð Enski boltinn Gísli valinn í úrvalslið EM Handbolti Myndaveisla: Íslendingar klárir í lokabardagann á EM Handbolti Sér í gegnum Dag: „Hann er bara að segja þetta til að spila með Íslendinga“ Handbolti Fleiri fréttir Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Manchester City glutraði niður tveggja marka forystu Aston Villa tapaði gegn tíu mönnum Brentford Sesko tryggði þriðja sigurinn í röð Sjáðu tvennuna hjá Ekitike, endurkomu Chelsea og öll mörkin úr enska í gær Ekitike með tvö á tveimur og langþráður sigur Liverpool Þreföld hálfleiksskipting og endurkoma hjá Chelsea Beto bjargaði stigi á afmælisdaginn Öruggt hjá Arsenal á Elland Road og sjö stiga forskot Sjáðu laglega afgreiðslu hins sjóðheita Barrys Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur Barry bjargaði stigi fyrir Everton Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði Sjáðu alla dramatíkina úr enska boltanum Van Dijk segir að það hafi „klárlega verið brotið á sér“ í sigurmarkinu „Sigurmark undir lokin er fullkomið fyrir okkur“ Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin Stórbrotið sigurmark hjá Harry Wilson Haaland fékk smá hvíld í kærkomnum sigri City Hömruðu meðan járnið var heitt í sigri gegn Sunderland Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Arsenal sagt vera að skoða kaup á Julián Álvarez í sumar Gæti farið frá Liverpool til Tottenham Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Konaté syrgir föður sinn Sjá meira