Yamal og Rashford á skotskónum í sigri Börsunga Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 31. janúar 2026 22:12 Lamine Yamal hefur skorað níu mörk í spænsku úrvalsdeildinni í vetur. getty/Jose Breton Barcelona náði fjögurra stiga forskoti á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta með 1-3 útisigri á Elche í kvöld. Barcelona náði forystunni strax á 6. mínútu þegar Lamine Yamal skoraði eftir sendingu frá Dani Olmo. Álvaro Rodríguez, fyrrverandi leikmaður Real Madrid, jafnaði fyrir Elche á 29. mínútu en fimm mínútum fyrir hálfleik kom Ferran Torres Barcelona aftur yfir eftir laglegan undirbúning Frenkies de Jong. Marcus Rashford gulltryggði svo sigur Barcelona þegar hann skoraði með skoti af stuttu færi á 72. mínútu. Barcelona er með 55 stig á toppi deildarinnar en Real Madrid getur minnkað forskotið í eitt stig með sigri á Rayo Vallecano á morgun. Þetta var sextándi sigur Barcelona í síðustu sautján leikjum í öllum keppnum. Eina tapið kom gegn Orra Steini Óskarssyni og félögum í Real Sociedad 18. janúar. Spænski boltinn