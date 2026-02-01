Sjáðu tvennuna hjá Ekitike, endurkomu Chelsea og öll mörkin úr enska í gær Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 1. febrúar 2026 08:01 Hugo Ekitike skoraði tvívegis gegn Newcastle United. getty/Liverpool FC Ekki vantaði sviptingarnar í leiki gærdagsins í ensku úrvalsdeildinni. Alls voru sextán mörk skoruð í leikjunum fimm í gær. Hugo Ekitike skoraði tvívegis á tveimur mínútum þegar Liverpool sigraði Newcastle United, 4-1, á Anfield. Anthony Gordon kom Newcastle yfir en Ekitike skoraði tvö mörk og Florian Wirtz og Ibrahima Konaté eitt hvor og Liverpool landaði sigri eftir fimm deildarleiki í röð án þess að vinna. Klippa: Liverpool - Newcastle 4-1 Chelsea var 0-2 undir í hálfleik gegn West Ham United. Jarrod Bowen og Crysencio Summerville skoruðu mörk Hamranna. Liam Rosenior, knattspyrnustjóri Chelsea, gerði þrefalda skiptingu í hálfleik og hún gaf góða raun. Tveir af varamönnunum, Joao Pedro og Marc Cucurella, jöfnuðu fyrir Chelsea og Enzo Fernández skoraði svo sigurmark liðsins í uppbótartíma, 3-2. Arsenal náði sjö stiga forskoti með því að vinna 0-4 útisigur á Leeds United. Martín Zubimendi, Karl Darlow (sjálfsmark), Viktor Gyökeres og Gabriel Jesus mörk Arsenal. Beto tryggði Everton stig gegn Brighton á útivelli þegar hann jafnaði í 1-1 á sjöundu mínútu í uppbótartíma. Pascal Gross hafði komið Brighton yfir á 73. mínútu. Þá vann Bournemouth 0-2 sigur á botnliði Wolves. Eli Junior Kroupi og Alex Scott skoruðu mörk Bournemouth sem hefur unnið þrjá af síðustu fjórum leikjum sínum. Öll mörkin úr ensku úrvalsdeildinni í gær má sjá hér fyrir ofan. 