Enski boltinn

Sjáðu tvennuna hjá Ekitike, endur­komu Chelsea og öll mörkin úr enska í gær

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Hugo Ekitike skoraði tvívegis gegn Newcastle United.
Hugo Ekitike skoraði tvívegis gegn Newcastle United. getty/Liverpool FC

Ekki vantaði sviptingarnar í leiki gærdagsins í ensku úrvalsdeildinni. Alls voru sextán mörk skoruð í leikjunum fimm í gær.

Hugo Ekitike skoraði tvívegis á tveimur mínútum þegar Liverpool sigraði Newcastle United, 4-1, á Anfield. Anthony Gordon kom Newcastle yfir en Ekitike skoraði tvö mörk og Florian Wirtz og Ibrahima Konaté eitt hvor og Liverpool landaði sigri eftir fimm deildarleiki í röð án þess að vinna.

Klippa: Liverpool - Newcastle 4-1

Chelsea var 0-2 undir í hálfleik gegn West Ham United. Jarrod Bowen og Crysencio Summerville skoruðu mörk Hamranna. Liam Rosenior, knattspyrnustjóri Chelsea, gerði þrefalda skiptingu í hálfleik og hún gaf góða raun.

Tveir af varamönnunum, Joao Pedro og Marc Cucurella, jöfnuðu fyrir Chelsea og Enzo Fernández skoraði svo sigurmark liðsins í uppbótartíma, 3-2.

Arsenal náði sjö stiga forskoti með því að vinna 0-4 útisigur á Leeds United. Martín Zubimendi, Karl Darlow (sjálfsmark), Viktor Gyökeres og Gabriel Jesus mörk Arsenal.

Beto tryggði Everton stig gegn Brighton á útivelli þegar hann jafnaði í 1-1 á sjöundu mínútu í uppbótartíma. Pascal Gross hafði komið Brighton yfir á 73. mínútu.

Þá vann Bournemouth 0-2 sigur á botnliði Wolves. Eli Junior Kroupi og Alex Scott skoruðu mörk Bournemouth sem hefur unnið þrjá af síðustu fjórum leikjum sínum.

Öll mörkin úr ensku úrvalsdeildinni í gær má sjá hér fyrir ofan.

Enski boltinn Liverpool FC Newcastle United Chelsea FC West Ham United Leeds United Arsenal FC Brighton & Hove Albion Everton FC Wolverhampton Wanderers AFC Bournemouth

Tengdar fréttir

Þreföld hálfleiksskipting og endurkoma hjá Chelsea

Chelsea kom til baka eftir að hafa verið 0-2 undir í hálfleik gegn West Ham United og vann 3-2 sigur á Stamford Bridge í kvöld. Þreföld skipting Liams Rosenior, knattspyrnustjóra Chelsea, gaf góða raun.

Beto bjargaði stigi á afmælisdaginn

Bournemouth vann sinn þriðja sigur í síðustu fjórum leikjum þegar liðið lagði Wolves að velli, 0-2, í ensku úrvalsdeildinni í dag. Á sama tíma gerðu Brighton og Everton jafntefli, 1-1. Afmælisbarnið Beto reyndist hetja gestanna frá Liverpool.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið