Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Fiorentina tapaði fyrir meisturunum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Albert Guðmundsson í baráttu við Giovanni Di Lorenzo, fyrirliða Napoli.
Albert Guðmundsson í baráttu við Giovanni Di Lorenzo, fyrirliða Napoli. getty/Francesco Pecoraro

Albert Guðmundsson var í byrjunarliði Fiorentina sem laut í lægra haldi fyrir Napoli, 2-1, á Diego Maradona leikvanginum í ítölsku úrvalsdeildinni í kvöld.

Þetta var annað tap Fiorentina í röð en liðið er áfram í fallsæti. Albert og félagar hafa aðeins unnið þrjá af 23 deildarleikjum sínum á tímabilinu.

Antonio Vergara var í aðalhlutverki hjá Napoli í kvöld. Hann kom meisturunum yfir á 11. mínútu eftir stoðsendingu frá markverðinum Alex Meret.

Í upphafi seinni hálfleiks lagði Vergara svo upp mark fyrir Miguel Gutiérrez og staða Napoli orðin vænleg.

Monor Salomon minnkaði muninn í 2-1 á 57. mínútu en nær komst Fiorentina ekki.

Albert var tekinn af velli þegar ellefu mínútur voru til leiksloka.

Napoli er í 3. sæti deildarinnar með 46 stig, sex stigum á eftir toppliði Inter.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið