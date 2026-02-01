Sesko tryggði þriðja sigurinn í röð

Manchester United fagnaði þriðja sigrinum í röð undir stjórn Michael Carrick þegar Fulham kom í heimsókn í 24. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Lokatölur 3-2 eftir mikla dramatík. Heimamenn misstu niður tveggja marka forystu en Benjamin Sesko skoraði sigurmarkið í uppbótartíma.
United komst yfir á 19. mínútu þegar aukaspyrna Bruno Fernandes hitti hausinn á Casemiro sem stýrði skallanum vel í netið. Upphaflega var vítaspyrna dæmd þarna, en VAR dómarinn breytti ákvörðuninni. United gerði sér samt lítið fyrir og skoraði.
Rauða djöflarnir leiddu nokkuð þægilega í hálfleik en seinni hálfleikurinn bauð upp á heljarinnar fjör.
Casemiro lagði upp annað mark United, eftir að hafa unnið boltann á vallarhelmingi Fulham á 56. mínútu, fyrir samlanda sinn Matheus Cunha sem þrumaði boltanum í þaknetið.
Jorge Cuenca, sem braut af sér í fyrsta marki United, kom boltanum síðan í netið fyrir Fulham. Mjög ljótt mark sem var réttilega dæmt af vegna rangstöðu.
United-menn prísuðu sig sæla og voru næstum því komnir þremur mörkum yfir en skot Benjamin Sesko small í stönginni.
Fulham tók síðan völdin á lokamínútum leiksins og skoraði tvö mörk. Raul Jiménez minnkaði muninn með marki úr vítaspyrnu eftir klaufalegt brot Harry Maguire.
Kevin Macedo skoraði síðan jöfnunarmarkið á fyrstu mínútu uppbótartíma með stórglæsilegu skoti sem sveif yfir Senne Lammens í markinu.
Gestirnir héldu að þeir hefðu tryggt sér stigið en Benjamin Sesko tryggði Manchester United 3-2 sigur á fjórðu mínútu uppbótartíma, eftir aðra stoðsendingu Bruno Fernandes sneri framherjinn vel í vítateignum og slúttaði fagmannlega.
Sigurinn kom United upp í fjórða sætið, stigi fyrir ofan Chelsea. Fulham situr í áttunda sætinu.