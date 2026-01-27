Víkingur og Valur mætast í úrslitum Reykjavíkurmótsins Aron Guðmundsson skrifar 27. janúar 2026 22:29 Frá leik Víkings Reykjavíkur í Bestu deildinni á síðasta tímabili Vísir/Ernir Eyjólfsson Víkingur Reykjavík og Valur munu leika til úrslita á Reykjavíkurmóti kvenna í fótbolta. Þetta varð ljóst eftir sigur beggja liða í undanúrslitum mótsins í kvöld. Víkingur Reykjavík valtaði yfir Fram en liðin mættust á Víkingsvelli í kvöld og urðu lokatölur 6-1 Víkingum í vil. Hin sautján ára gamla Arna Ísold Stefánsdóttir fór á kostum í leiknum og skoraði þrennu fyrir Víkinga en að auki skoraði Bergdís Sveinsdóttir tvö mörk og Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir eitt mark. Katrín S. Vilhjálmsdóttir skoraði eina mark Fram í leiknum. Víkingskonur hafa verið á fljúgandi siglingu á undirbúningstímabilinu til þess og freistar liðið þess að vinna Reykjavíkurmótið nú þegar aðeins úrslitaleikurinn er eftir. Þar mætir Víkingur Reykjavík liði Vals sem hafði betur gegn Þróttir Reykjavík í kvöld í leik sem fór alla leið í vítaspyrnukeppni. Mörk frá Valskonunni Margréti Brynju Kristinsdóttur annars vegar og Þróttaranum Kayle Marie Rollins, sáu til þess að leikar stóðu jafnir eftir venjulegan leiktíma. Var því gripið til vítaspyrnukeppni og þar hafði Valur betur, 3-2, en ekki fást upplýsingar um vítaspyrnukeppnina í gegnum leikskýrslu leiksins á vef KSÍ. Íslenski boltinn Fótbolti Víkingur Reykjavík Valur Mest lesið Íslenskur sigur á morgun gulltryggir sæti í undanúrslitum Handbolti Sviss - Ísland 38-38 | Strákarnir okkar stálu stigi eftir slakan leik Handbolti Króatar Dags í góðri stöðu en Ísland í þröngri stöðu Handbolti Hleraði leikhlé Norðmanna Handbolti „Mjög svekkt og sár“ út í Skíðasamband Íslands Sport Dagur hengdi hrakspá handboltasérfræðings upp á króatíska hótelinu Handbolti Gísli gagnrýnir fyrirkomulagið á EM Handbolti Svona er staðan: Ekkert svigrúm hjá strákunum okkar Handbolti Skýrsla Henrys: Andlegt gjaldþrot enn og aftur Handbolti Svona er staðan: Strákarnir okkar þurfa að treysta á sænskt eða króatískt tap Handbolti Fleiri fréttir Víkingur og Valur mætast í úrslitum Reykjavíkurmótsins Hlín á láni til Fiorentina FH selur Sigurð Bjart til Spánar Sjáðu laglega afgreiðslu hins sjóðheita Barrys Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur Börsungar ósáttir eftir að PSG náði táningi frá þeim Barry bjargaði stigi fyrir Everton Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Kristall snýr aftur „þroskaðri og fullorðnari“ Sagðir borga 200 milljónir fyrir Kristal Mána Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal Hákon í leikbanni og Lille steinlá á heimavelli Orri sneri aftur eftir meiðsli Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Sjáðu Yamal skora „besta mark tímabilsins“ Tókst bara að jafna gegn tíu mönnum í toppslagnum Logi skoraði sjálfsmark í sigri Mikael Egill fagnaði endurkomusigri Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City Heiðdís leggur skóna á hilluna Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði Ásdís Karen lagði upp í öruggum sigri gegn botnliðinu Sjáðu alla dramatíkina úr enska boltanum Mbappé skaut Real Madrid upp í toppsætið Van Dijk segir að það hafi „klárlega verið brotið á sér“ í sigurmarkinu „Sigurmark undir lokin er fullkomið fyrir okkur“ Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin Sjá meira