Inni í húsinu þegar eldur logaði í fjöl­býlis­húsi

Eiður Þór Árnason skrifar
Eldur kviknaði í fjölbýlishúsi í Reykjanesbæ. Ljósmyndin er úr safni og tengist ekki efni fréttarinnar með beinum hætti.  
Eldur kviknaði í fjölbýlishúsi í Reykjanesbæ. Ljósmyndin er úr safni og tengist ekki efni fréttarinnar með beinum hætti.   Vísir/Egill

Eldur kviknaði í fjölbýlishúsi við Vatnsholt í Reykjanesbæ í kvöld. Einn var í húsinu þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang og var fluttur með sjúkrabíl til Reykavíkur. Fimmtán aðrir íbúar komust út og er búið að slökkva eldinn. 

Tilkynning barst um eldinn klukkan 22:54, að því er fram kemur í tilkynningu frá lögreglu. Lögregla, sjúkra- og slökkvilið hafi farið þangað á hæsta forgangi.

„Þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang var einn íbúi enn inni í húsinu en aðrir íbúar hússins komnir út. Skömmu síðar fannst íbúinn og var fluttur með sjúkrabifreið til Reykjavíkur.“

Aðrir íbúar, alls fimmtán talsins, hafi verið fluttir á öruggan stað skammt frá vettvangi þar sem þeir fái stuðning og liðsinni frá starfsmönnum Rauða krossins. Lögregla segir jafnframt að vinna viðbragðsaðila haldi áfram á vettvangi og að rannsókn málsins sé á frumstigi.

Bjarney Annelsdóttir, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurnesjum, gat ekki veitt fréttastofu frekari upplýsingar um líðan íbúans sem fluttur var á sjúkrahús. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

