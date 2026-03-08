Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Lovísa Arnardóttir skrifar 8. mars 2026 09:47 Kristján Kristjánsson stýrir Sprengisandi á Bylgjunni alla sunnudaga milli 10 og 12. Bylgjan Það verður nóg um að vera í Sprengisandi á Bylgjunni í dag. Alþjóðamálin verða áberandi en fyrstur mætir Kjartan Orri Þórsson, sérfræðingur, til að ræða sögu Írans og afskipti heimsvelda af innanríkismálum sem hafa verið tíð og afdrifarík síðustu 120 árin. Á eftir honum kemur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, og ræðir fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við ESB. Að því loknu kemur Þorsteinn Víglundsson, formaður Samtaka iðnaðarins, til að ræða sýn sína á framtíð íslensks iðnaðar og atvinnulífs. Sprengisandur Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna Evrópusambandið Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Innlent Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Innlent Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Innlent Sprenging við bandaríska sendiráðið í Osló Erlent Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi Innlent Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lögreglumann ofbeldi Innlent Él og slydduél í dag og önnur lægð á morgun Veður Fisk rekur á land á Stokkseyri – Fólk sækir sér í soðið Innlent Hóta öllum mögulegum arftökum Khamenei Erlent Leiðtogar kalla eftir breytingum á erfðaröðinni Erlent Fleiri fréttir Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lögreglumann ofbeldi Þriggja bíla árekstur varð á Hafnarfjarðarvegi við Arnarnes Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Þónokkuð margir búnir að stytta leikskólavist á föstudögum Þær skipa efstu sæti lista Vor til vinstri Samfylkingin sé að vinna mót „í vondri pólitík“ Krúttlegir heimilishundar verða að sleðahundum við Mývatn „Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru“ Þrír með gervigreind leysa af tæplega tuttugu manna teymi Fisk rekur á land á Stokkseyri – Fólk sækir sér í soðið Kvenfélagskonur eru orðnar þreyttar á heilbrigðiskerfinu „Evrópusambandið hefur meiri hag af því núna að mæta óskum Íslands“ Loka veginum til morguns vegna snjóflóðs Gerir ráð fyrir harkalegri umræðu um þjóðaratkvæðagreiðsluna Hafa ekki náð á 26 Íslendinga í Mið-Austurlöndum Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi Tveir á slysadeild með áverka í andliti Einn drengur í meðferð á nýju meðferðarheimili Tveir grunaðir um stórfellda líkamsárás í miðbænum Segir hvorki Jesú, Múhameð né Þór hafna yfir lög Þurfi ekki að óttast bílnúmeralesara við Sorpu Listamönnum fækkar ört Alvöru inniveður um helgina Kristinn hafði betur gegn Alexöndru og verður oddviti Pírata Selfosskirkja 70 ára og kirkjukórinn 80 ára Kjartan og Marta til liðs við Miðflokkinn Útiloka að þjóðaratkvæðagreiðslan fái hraða afgreiðslu Sjá meira