Mun aldrei sam­þykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auð­lindum

Lovísa Arnardóttir skrifar
Kristján Kristjánsson stýrir Sprengisandi á Bylgjunni alla sunnudaga milli 10 og 12.
Það verður nóg um að vera í Sprengisandi á Bylgjunni í dag. Alþjóðamálin verða áberandi en fyrstur mætir Kjartan Orri Þórsson, sérfræðingur, til að ræða sögu Írans og afskipti heimsvelda af innanríkismálum sem hafa verið tíð og afdrifarík síðustu 120 árin.

Á eftir honum kemur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, og ræðir fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við ESB.

Að því loknu kemur Þorsteinn Víglundsson, formaður Samtaka iðnaðarins, til að ræða sýn sína á framtíð íslensks iðnaðar og atvinnulífs.

Sprengisandur Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna Evrópusambandið Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran

