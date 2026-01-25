Fyrrverandi yngsti þingmaður sögunnar skiptir um flokk og fer fram Jón Þór Stefánsson skrifar 25. janúar 2026 12:15 Bjarni Halldór fer úr Viðreisn yfir í Samfylkinguna. Bjarni Halldór Janusson, fyrrverandi varaþingmaður Viðreisnar og aðstoðarmaður Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, ætlar í framboð með Samfylkingunni í Reykjanesbæ. Þetta staðfestir hann í samtali við fréttastofu. Hann segist ekki geta sagt til um hvar hann verði á lista Samfylkingarinnar, en það verður tilkynnt komandi þriðjudag. Bjarni Halldór hefur tekið þátt í starfi Viðreisnar frá árinu 2014 og var meðal stofnenda flokksins og fyrsti forseti ungliðahreyfingarinnar. Hann segist kveðja Viðreisn í góðu. „Ég hef ekkert nema gott að segja um minn tíma þar,“ segir hann. „Mér bauðst þetta tækifæri og ætla að stökkva á vagninn, en skil við mitt fólk í góðu. Ég hef alltaf verið mitt á milli Samfylkingarinnar og Viðreisnar í skoðun, þannig þetta er ekkert fjarlægt mér.“ Líkt og áður segir aðstoðaði Bjarni núverandi utanríkisráðherra. Þá var hann varaþingmaður Viðreisnar. Hann rataði í fréttirnar árið 2017, en þá tók hann sæti á Alþingi, yngstur allra í sögunni, 21 árs og 142 daga gamall. Met Bjarna var fyrst toppað ári síðar þegar Karl Liljendal Hólmgeirsson, sem var tuttugu ára og 355 daga, tók sæti. Nú á Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir metið. Hún tók sæti á Alþingi, nítján ára og 241 daga gömul árið 2021. Reykjanesbær Viðreisn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Munaði litlu að nýliði skákaði borgarstjóra Innlent Þjóðvarðlið virkjað eftir að ICE skaut mann til bana Erlent Icelandair aflýsir flugferðum Innlent Gripnir á 165 á áttatíu götu og á 157 á sextíu götu Innlent Skotinn til bana: Myndefnið þvert á orð ráðherrans Erlent Gríðarleg vonbrigði að reyndri konu sé ekki treyst Innlent Tvö pör handtekin grunuð um líkamsárásir Innlent Fyrrverandi ráðherrar ræða alþjóðamálin Innlent „Eftir þetta getur enginn treyst honum“ Erlent Stóra verkefnið að vinna aftur traust borgarbúa Innlent Fleiri fréttir Fyrrverandi yngsti þingmaður sögunnar skiptir um flokk og fer fram Heiðu hafnað og fjöldi niðurfellinga heimilisofbeldismála hjá lögreglu Segir Heiðu hafa átt betra skilið Icelandair aflýsir flugferðum Fyrrverandi ráðherrar ræða alþjóðamálin Gripnir á 165 á áttatíu götu og á 157 á sextíu götu Tvö pör handtekin grunuð um líkamsárásir Munaði litlu að nýliði skákaði borgarstjóra Stóra verkefnið að vinna aftur traust borgarbúa Gríðarleg vonbrigði að reyndri konu sé ekki treyst Pétur Marteinsson kjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík Samfylkingin valdi sér borgarstjóraefni Valið á milli gömlu og nýju Samfylkingarinnar Gullhúðað afnám jafnlaunavottunar Tvöfalt fleiri aldraðir leituðu hjálpar vegna ofbeldis Vandræðagangur með skilaboð á versta tíma fyrir Heiðu Leita að öðrum til að taka við Ísafjarðarfluginu Allir hafi áhuga á Íslandi Biður Dóru Björt afsökunar eftir deilur um vetrarþjónustu Þrjátíu prósent Samfylkingarfélaga greitt atkvæði það sem af er Algengast að börn beiti foreldra sína ofbeldi og prófkjör Samfylkingarinnar „Enda ekki í nokkru einasta ástandi til að vera meðal fólks“ Árásarmaðurinn svartklæddi reyndist vera ættingi Stigmögnun í nágrannaerjum: „Hann vildi keyra á mig“ Gengst nú við skilaboðunum umdeildu Hægt að nálgast vottorð um að makinn hafi rangt fyrir sér Um 900 manns nú með lögheimili í Grindavík „Það átti að taka mig í karphúsið“ Selenskí undir miklum þrýstingi Tímamótaviðræður hafnar og ögurstund hjá Samfylkingunni Sjá meira