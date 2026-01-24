Bayern tapaði deildarleik í fyrsta sinn á tímabilinu Ágúst Orri Arnarson skrifar 24. janúar 2026 16:31 Bayern Munchen er alls ekki vant því að tapa, hvað þá á heimavelli. Sebastian Widmann/Getty Images Bayern Munchen tapaði deildarleik í fyrsta sinn á tímabilinu þegar Augsburg sótti 1-2 sigur á Allianz leikvanginum í 19. umferð þýsku úrvalsdeildarinnar. Leikurinn byrjaði vel fyrir Bayern og Hiroki Ito kom heimamönnum yfir um miðjan fyrri hálfleik, eftir stoðsendingu Michael Olise. Augsburg tókst síðan mjög óvænt að snúa leiknum við í seinni hálfleik. Arthur Chaves og Han-Noah Massengo skoruðu mörk með stuttu millibili, á 75. og 81. mínútu. Gestunum tókst síðan að halda út og fögnuðu sigri þökk sé góðum varnarleik þegar Bæjarar sóttu stíft undir lokin. Þetta var fyrsta tap Bayern Munchen í þýsku deildinni á þessu tímabili og það fyrsta síðan 8. mars á síðasta ári. Sextán sigrar og tvö jafntefli skiluðu sér í fyrstu átján umferðunum í deildinni og á öllu tímabilinu hefur Bayern aðeins tapað einum leik, í Meistaradeildinni gegn Arsenal. Tapið var einkar óvænt því Augsburg situr í 13. sæti deildarinnar. Þýski boltinn Mest lesið Besta sætið um Ómar: Væri búið að heyrast eitthvað ef þetta væri Aron eða Óli Handbolti „Ég er að fara aftur til Svíþjóðar“ Handbolti Össur gagnrýndi fýlulegar og miskunnarlausar spurningar Loga Handbolti Sjáðu myndirnar: Beygðir en ekki brotnir á bóndadegi Handbolti Mismælti sig harkalega í beinni útsendingu Handbolti Jói Berg vill draga úr auglýsingaflóðinu í kringum handboltann Handbolti Haukur heill heilsu: „Þetta var svakalegt högg“ Handbolti Markamet slegið þegar Frakkar pökkuðu Portúgölum saman Handbolti Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Enski boltinn Náðu loksins Ólympíufaranum á lista FBI yfir hættulegustu glæpamennina Sport Fleiri fréttir Bayern tapaði deildarleik í fyrsta sinn á tímabilinu Alfons fer aftur til Hollands Elísa fer frá Val til Breiðabliks Hömruðu meðan járnið var heitt í sigri gegn Sunderland Í beinni: Manchester City - Wolves | Þurfa sigur eftir dræmt gengi Sandra fiskaði víti og fagnaði sigri í Íslendingaslag Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Vill umræðu um sniðgöngu HM vegna Trump „Börnin mín fengu mig til að hætta með reiðiköstin“ Klikaði á Panenka-vítaspyrnu og meiddi sig við það Breska lögreglan gagnrýnir brandara forseta FIFA Inter skoraði sex mörk og náði sex stiga forskoti á toppnum Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Arsenal sagt vera að skoða kaup á Julián Álvarez í sumar Sú launahæsta fær 250 milljónir á ári Seldur ódýrt eftir rifrildi við van Persie Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Gæti farið frá Liverpool til Tottenham Unnu leikinn án þess að skjóta á markið Bretar ósáttir með „ódýran brandara“ Infantino Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Konaté syrgir föður sinn „Hann er sonur minn“ Van Dijk: Sýndi Slot vanvirðingu með þessari spurningu Hákon og félagar léku manni fleiri í klukkutíma en töpuðu samt Sancho tryggði Aston Villa áfram í Evrópudeildinni Alisha Lehmann verður nýr liðsfélagi Hlínar Fimm daga fangelsi fyrir að klæðast Borat skýlu á Meistaradeildarleik Sigurður Bjartur á leið til Spánar? „Lagar lekann í smástund en þetta er ekki Liverpool-leiðin“ Sjá meira