Alfons fer aftur til Hollands Ágúst Orri Arnarson skrifar 24. janúar 2026 15:32 Alfons Sampsted hefur fá tækifæri fengið hjá Birmingham City. Birmingham City Alfons Sampsted er genginn til liðs við Go Ahead Eagles í hollensku úrvalsdeildinni en hann kemur til félagsins frá Birmingham í ensku Championship deildinni. Alfons spilaði eitt og hálft tímabil með Birmingham en alls aðeins 31 leik og flesta þeirra sem varamaður. Hann snýr nú aftur til Hollands en Alfons kom til Birmingham frá Twente. „Ég hef viljað snúa aftur til Hollands í einhvern tíma. Ég naut tímans hjá Birmingham á Englandi og spilaði þar með Willum [Þór Willumssyni], sem ég hef þekkt alla mína ævi. Ég fylgdist vel með honum þegar hann spilaði með Go Ahead Eagles og sá marga leiki með liðinu. Ég hef líka spilað á De Adelaarhorst leikvanginum þannig ég hafði mikinn áhuga á því að koma þegar tækifærið gafst. Ég talaði auðvitað líka við Willum um félagið og leist vel á“ sagði Alfons við undirritun samningsins. 🇮🇸👋 pic.twitter.com/urRURfaDIU— Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) January 24, 2026 Willum Þór Willumsson er enn á mála hjá Birmingham City en hefur verið orðaður við brottför. Hollenski boltinn Enski boltinn Mest lesið Besta sætið um Ómar: Væri búið að heyrast eitthvað ef þetta væri Aron eða Óli Handbolti „Ég er að fara aftur til Svíþjóðar“ Handbolti Össur gagnrýndi fýlulegar og miskunnarlausar spurningar Loga Handbolti Sjáðu myndirnar: Beygðir en ekki brotnir á bóndadegi Handbolti Mismælti sig harkalega í beinni útsendingu Handbolti Jói Berg vill draga úr auglýsingaflóðinu í kringum handboltann Handbolti Haukur heill heilsu: „Þetta var svakalegt högg“ Handbolti Markamet slegið þegar Frakkar pökkuðu Portúgölum saman Handbolti Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Enski boltinn Náðu loksins Ólympíufaranum á lista FBI yfir hættulegustu glæpamennina Sport Fleiri fréttir Bayern tapaði deildarleik í fyrsta sinn á tímabilinu Alfons fer aftur til Hollands Elísa fer frá Val til Breiðabliks Hömruðu meðan járnið var heitt í sigri gegn Sunderland Í beinni: Manchester City - Wolves | Þurfa sigur eftir dræmt gengi Sandra fiskaði víti og fagnaði sigri í Íslendingaslag Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Vill umræðu um sniðgöngu HM vegna Trump „Börnin mín fengu mig til að hætta með reiðiköstin“ Klikaði á Panenka-vítaspyrnu og meiddi sig við það Breska lögreglan gagnrýnir brandara forseta FIFA Inter skoraði sex mörk og náði sex stiga forskoti á toppnum Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Arsenal sagt vera að skoða kaup á Julián Álvarez í sumar Sú launahæsta fær 250 milljónir á ári Seldur ódýrt eftir rifrildi við van Persie Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Gæti farið frá Liverpool til Tottenham Unnu leikinn án þess að skjóta á markið Bretar ósáttir með „ódýran brandara“ Infantino Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Konaté syrgir föður sinn „Hann er sonur minn“ Van Dijk: Sýndi Slot vanvirðingu með þessari spurningu Hákon og félagar léku manni fleiri í klukkutíma en töpuðu samt Sancho tryggði Aston Villa áfram í Evrópudeildinni Alisha Lehmann verður nýr liðsfélagi Hlínar Fimm daga fangelsi fyrir að klæðast Borat skýlu á Meistaradeildarleik Sigurður Bjartur á leið til Spánar? „Lagar lekann í smástund en þetta er ekki Liverpool-leiðin“ Sjá meira