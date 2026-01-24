„Börnin mín fengu mig til að hætta með reiðiköstin“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. janúar 2026 07:02 Vincent Kompany var léttur á blaðamannafundinum í gær. Getty/S. Mellar Vincent Kompany, knattspyrnustjóri Bayern München, sagðist hafa lært að halda ró sinni því hann vill ekki blóta og missa stjórn á skapi sínu fyrir framan börnin sín. Gömul myndbönd með fyrrverandi fyrirliða Manchester City hafa komið honum í vandræði heima fyrir, eins og hann upplýsti á meðan hann undirbjó lið sitt fyrir leikinn gegn botnliði Augsburg í þýsku deildinni á Allianz Arena. Eitt af þeim var örugglega þegar hann lét íslenska landsliðsmanninn Jóhann Berg Guðmundsson heldur betur heyra það á æfingu hjá Burnley. Þegar Kompany var spurður hvenær hann yrði pirraður sagði hann á blaðamannafundi: „Börnin mín sáu það alltaf á YouTube þegar ég blótaði í ensku úrvalsdeildinni. Það setur mig ekki í sterka stöðu heima þegar ég er að ala þau upp og segja þeim hvað þau mega segja og hvað ekki. Börnin mín fengu mig til að hætta með reiðiköstin,“ sagði Kompany. „En ég verð virkilega pirraður þegar við erum of hrokafull. Við verðum að vera sannfærð um hversu sterk við erum, og við vitum það nú þegar, en mér líkar ekki við óþarfa hroka. Ef við gerum minna en við eigum venjulega að gera, þá verð ég stundum pirraður,“ sagði Kompany. „Fyrir mér er þessi vinna svo mikilvæg, merki um virðingu gagnvart félaginu, gagnvart andstæðingunum. Þess vegna reyni ég að vera eins rólegur og mögulegt er,“ sagði Kompany. Bæjarar eru með ellefu stiga forskot á Borussia Dortmund á toppi þýsku deildarinnar, þótt þeir hafi þurft að koma til baka til að sigra bæði FC Köln og RB Leipzig í síðustu tveimur deildarleikjum sínum fyrir 2-0 sigurinn í Meistaradeildinni gegn Union St-Gilloise á miðvikudagskvöldið. Þýski boltinn Mest lesið „Ég er að fara aftur til Svíþjóðar“ Handbolti Össur gagnrýndi fýlulegar og miskunnarlausar spurningar Loga Handbolti Náðu loksins Ólympíufaranum á lista FBI yfir hættulegustu glæpamennina Sport Skýrsla Vals: Ekki aftur Handbolti Svíar voru fljótir að snúa við blaðinu í seinni hálfleik Handbolti Klikaði á Panenka-vítaspyrnu og meiddi sig við það Fótbolti Breska lögreglan gagnrýnir brandara forseta FIFA Fótbolti Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Íslenski boltinn Uppgjörið KR - Grindavík 93-71 | KR annað liðið til þess að vinna Grindavík Körfubolti Líkur Íslands á verðlaunum hafa snaraukist Handbolti Fleiri fréttir „Börnin mín fengu mig til að hætta með reiðiköstin“ Klikaði á Panenka-vítaspyrnu og meiddi sig við það Breska lögreglan gagnrýnir brandara forseta FIFA Inter skoraði sex mörk og náði sex stiga forskoti á toppnum Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Arsenal sagt vera að skoða kaup á Julián Álvarez í sumar Sú launahæsta fær 250 milljónir á ári Seldur ódýrt eftir rifrildi við van Persie Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Gæti farið frá Liverpool til Tottenham Unnu leikinn án þess að skjóta á markið Bretar ósáttir með „ódýran brandara“ Infantino Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Konaté syrgir föður sinn „Hann er sonur minn“ Van Dijk: Sýndi Slot vanvirðingu með þessari spurningu Hákon og félagar léku manni fleiri í klukkutíma en töpuðu samt Sancho tryggði Aston Villa áfram í Evrópudeildinni Alisha Lehmann verður nýr liðsfélagi Hlínar Fimm daga fangelsi fyrir að klæðast Borat skýlu á Meistaradeildarleik Sigurður Bjartur á leið til Spánar? „Lagar lekann í smástund en þetta er ekki Liverpool-leiðin“ Freyr orðinn þreyttur á endalausu slúðri Stjarnan selur Adolf Daða til FH Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Aukaspyrna Szoboszlai, Lewandowski fyrir bæði lið og Kane klikkaði á þrennu Heimavinnan skilaði marki fyrir Szoboszlai Komst ekki í liðið hjá Val en skaut niður City: „Frá Lödubíl yfir í Lamborghini“ Þættir um Manchester United í anda „The Crown“ Newcastle og Chelsea unnu bæði í Meistaradeildinni í kvöld Lewandowski skoraði fyrir bæði félög í Prag Sjá meira