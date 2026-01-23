Breska lögreglan gagnrýnir brandara forseta FIFA Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. janúar 2026 23:02 Gianni Infantino var að reyna að gera lítið úr áhyggjunum af HM í Bandaríkjunum í sumar en ákvað að gera það með því að skjóta á breska stuðningsmenn. Getty/Ulrik Pedersen Svokallaður brandari Gianni Infantino, forseta FIFA, um hegðun breskra stuðningsmanna á heimsmeistaramótinu í Katar 2022 var „hvorki hjálplegur né réttur,“ segir yfirmaður fótboltalöggæslu í Bretlandi sem gegnrýnir skot forsetans. Infantino skaut á breska stuðningsmenn í ræðu á Alþjóðaefnahagsráðstefnunni í Davos í Sviss og sagði að úrslitakeppnin í Katar 2022 hefði verið sérstök vegna þess að „enginn Breti var handtekinn.“ Mark Roberts lögreglustjóri, yfirmaður fótboltalöggæslu hjá Landssambandi lögreglustjóra, sagði við Press Association: „Þótt slíkt kunni að vera sagt í gríni er hvorki hjálplegt né rétt að koma með slíkar athugasemdir,“ sagði Roberts. Normið að Bretar hagi sér vel „Til að það sé á hreinu, þá er það normið að „breskir“ stuðningsmenn hagi sér vel á heimsmeistaramótum, ekki eitthvað sérstakt,“ sagði Roberts. „Í Katar voru engir enskir eða velskir stuðningsmenn handteknir, í Rússlandi voru þrír enskir stuðningsmenn handteknir fyrir mjög smávægileg brot. Í Brasilíu voru fimmtán handteknir – þar af sjö fyrir miðasölu – og í Suður-Afríku voru sjö handteknir fyrir smávægileg mál,“ sagði Roberts. „Ódýrt grín“ Infantino hjá FIFA var strax sakaður á samfélagsmiðlum um að gera „ódýrt grín“ að breskum stuðningsmönnum „Miðað við þann mikla fjölda stuðningsmanna sem ferðast og borga mikið til að komast á heimsmeistaramót eru mörg, mörg önnur lönd sem valda gestgjöfum meiri vandræðum,“ sagði Roberts. Infantino ræddi um heimsmeistaramótið í Katar þegar hann reyndi að sefa áhyggjur vegna úrslitakeppninnar í Norður-Ameríku í sumar, sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem mikil spenna er innanlands. „Þetta er eitthvað mjög, mjög sérstakt“ Hann sagði að úrslitakeppnin í Katar hefði fengið „mikla gagnrýni“ en bætti við: „Þegar boltinn fór að rúlla og töfrarnir hófust urðu nánast engin atvik,“ sagði Infantino. „Í fyrsta sinn í sögunni var heldur enginn Breti handtekinn á heimsmeistaramóti. Ímyndið ykkur! Þetta er eitthvað mjög, mjög sérstakt,“ sagði Infantino. Samtök fótboltaáhugamanna sögðu á fimmtudag að Infantino ætti að einbeita sér að því að bjóða upp á ódýra miða frekar en að gera ódýrt grín á kostnað stuðningsmanna. HM 2026 í fótbolta Enski boltinn FIFA Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Króatía 29-30 | Aftur súrt tap gegn Króötunum hans Dags Handbolti Líkur Íslands á verðlaunum hafa snaraukist Handbolti Botna ekkert í Snorra: „Við erum teknir í bólinu“ Handbolti „Ég er að fara aftur til Svíþjóðar“ Handbolti Össur gagnrýndi fýlulegar og miskunnarlausar spurningar Loga Handbolti „Hann er sonur minn“ Fótbolti „Tveggja ára barn að labba við sundlaugarbakkann og enginn gerði neitt“ Handbolti Skýrsla Vals: Ekki aftur Handbolti Einkunnir Strákanna okkar á móti Króatíu: Basl á Bóndadaginn Handbolti Aron Kristjáns tapaði líka með minnsta mun Handbolti Fleiri fréttir Klikaði á Panenka-vítaspyrnu og meiddi sig við það Breska lögreglan gagnrýnir brandara forseta FIFA Inter skoraði sex mörk og náði sex stiga forskoti á toppnum Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Arsenal sagt vera að skoða kaup á Julián Álvarez í sumar Sú launahæsta fær 250 milljónir á ári Seldur ódýrt eftir rifrildi við van Persie Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Gæti farið frá Liverpool til Tottenham Unnu leikinn án þess að skjóta á markið Bretar ósáttir með „ódýran brandara“ Infantino Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Konaté syrgir föður sinn „Hann er sonur minn“ Van Dijk: Sýndi Slot vanvirðingu með þessari spurningu Hákon og félagar léku manni fleiri í klukkutíma en töpuðu samt Sancho tryggði Aston Villa áfram í Evrópudeildinni Alisha Lehmann verður nýr liðsfélagi Hlínar Fimm daga fangelsi fyrir að klæðast Borat skýlu á Meistaradeildarleik Sigurður Bjartur á leið til Spánar? „Lagar lekann í smástund en þetta er ekki Liverpool-leiðin“ Freyr orðinn þreyttur á endalausu slúðri Stjarnan selur Adolf Daða til FH Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Aukaspyrna Szoboszlai, Lewandowski fyrir bæði lið og Kane klikkaði á þrennu Heimavinnan skilaði marki fyrir Szoboszlai Komst ekki í liðið hjá Val en skaut niður City: „Frá Lödubíl yfir í Lamborghini“ Þættir um Manchester United í anda „The Crown“ Newcastle og Chelsea unnu bæði í Meistaradeildinni í kvöld Lewandowski skoraði fyrir bæði félög í Prag Liverpool með flottan sigur í Frakklandi Sjá meira