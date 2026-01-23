Klikaði á Panenka-vítaspyrnu og meiddi sig við það Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. janúar 2026 23:15 Cristian Zavala klúðraði vítinu og meiddi sig við það. @espnfc Sumir læra ekki af mistökum annarra og vaða beint í sömu gildru. Aðeins nokkrum dögum eftir eitt frægasta Panenka-vítaspyrnuklúður í langan tíma ákvað annar leikmaður að reyna hið sama. Þjálfari Colo Colo hefur samt varið leikmann sinn, Cristian Zavala, eftir að hann klúðraði „Panenka“-vítaspyrnu á undarlegan hátt og haltraði svo aftur að hliðarlínunni, augljóslega meiddur. Cristian Zavala, joueur de Colo-Colo au Chili, a 𝗧𝗘𝗟𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗥𝗔𝗧𝗘́ sa panenka lors d'une séance de tirs au but cette nuit qu'il a 𝗦𝗜𝗠𝗨𝗟𝗘́ 𝗨𝗡𝗘 𝗕𝗟𝗘𝗦𝗦𝗨𝗥𝗘 ! 😅😅Aie aie aie... pic.twitter.com/PCnjDPYi50— Footballogue (@Footballogue) January 22, 2026 Sem betur fer var ekki mikið undir í þessum leik því um var að ræða vináttuleik gegn Peñarol frá Úrúgvæ, þar sem síleska liðið Colo Colo bar sigur úr býtum 4-3 í vítaspyrnukeppni. Þessi eina vítaspyrna fór samt á flug á netinu vegna þess hve undarleg hún var. Zavala, dögum eftir alræmda misheppnaða Panenka-spyrnu Brahim Díaz í úrslitaleik Afríkukeppninnar, vippaði vítaspyrnu sinni beint á markvörðinn – líkt og Marokkómaðurinn – áður en hann, á nokkuð spaugilegan hátt, fór niður meiddur, sem margir á samfélagsmiðlum töldu vera uppgerð. Þjálfari Colo Colo, Fernando Ortiz, fullyrti þó að Zavala hefði í raun verið meiddur fyrir. „Zavala var í vandræðum,“ sagði hann. „Ég skil löngunina til að taka víti, það er bara hluti af þeirri brjálæði og kvíða sem Cristián býr yfir,“ sagði Ortiz. „En ég held að tilfinningarnar hafi fengið hann til að taka spyrnuna. Nú er verið að skoða hann, vonandi er þetta ekkert alvarlegt,“ sagði Ortiz. View this post on Instagram A post shared by ESPN FC (@espnfc) Fótbolti Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Króatía 29-30 | Aftur súrt tap gegn Króötunum hans Dags Handbolti Líkur Íslands á verðlaunum hafa snaraukist Handbolti Botna ekkert í Snorra: „Við erum teknir í bólinu“ Handbolti „Ég er að fara aftur til Svíþjóðar“ Handbolti Össur gagnrýndi fýlulegar og miskunnarlausar spurningar Loga Handbolti „Hann er sonur minn“ Fótbolti „Tveggja ára barn að labba við sundlaugarbakkann og enginn gerði neitt“ Handbolti Skýrsla Vals: Ekki aftur Handbolti Einkunnir Strákanna okkar á móti Króatíu: Basl á Bóndadaginn Handbolti Aron Kristjáns tapaði líka með minnsta mun Handbolti Fleiri fréttir Klikaði á Panenka-vítaspyrnu og meiddi sig við það Breska lögreglan gagnrýnir brandara forseta FIFA Inter skoraði sex mörk og náði sex stiga forskoti á toppnum Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Arsenal sagt vera að skoða kaup á Julián Álvarez í sumar Sú launahæsta fær 250 milljónir á ári Seldur ódýrt eftir rifrildi við van Persie Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Gæti farið frá Liverpool til Tottenham Unnu leikinn án þess að skjóta á markið Bretar ósáttir með „ódýran brandara“ Infantino Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Konaté syrgir föður sinn „Hann er sonur minn“ Van Dijk: Sýndi Slot vanvirðingu með þessari spurningu Hákon og félagar léku manni fleiri í klukkutíma en töpuðu samt Sancho tryggði Aston Villa áfram í Evrópudeildinni Alisha Lehmann verður nýr liðsfélagi Hlínar Fimm daga fangelsi fyrir að klæðast Borat skýlu á Meistaradeildarleik Sigurður Bjartur á leið til Spánar? „Lagar lekann í smástund en þetta er ekki Liverpool-leiðin“ Freyr orðinn þreyttur á endalausu slúðri Stjarnan selur Adolf Daða til FH Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Aukaspyrna Szoboszlai, Lewandowski fyrir bæði lið og Kane klikkaði á þrennu Heimavinnan skilaði marki fyrir Szoboszlai Komst ekki í liðið hjá Val en skaut niður City: „Frá Lödubíl yfir í Lamborghini“ Þættir um Manchester United í anda „The Crown“ Newcastle og Chelsea unnu bæði í Meistaradeildinni í kvöld Lewandowski skoraði fyrir bæði félög í Prag Liverpool með flottan sigur í Frakklandi Sjá meira