Klikaði á Panenka-vítaspyrnu og meiddi sig við það

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Cristian Zavala klúðraði vítinu og meiddi sig við það.
Sumir læra ekki af mistökum annarra og vaða beint í sömu gildru. Aðeins nokkrum dögum eftir eitt frægasta Panenka-vítaspyrnuklúður í langan tíma ákvað annar leikmaður að reyna hið sama.

Þjálfari Colo Colo hefur samt varið leikmann sinn, Cristian Zavala, eftir að hann klúðraði „Panenka“-vítaspyrnu á undarlegan hátt og haltraði svo aftur að hliðarlínunni, augljóslega meiddur.

Sem betur fer var ekki mikið undir í þessum leik því um var að ræða vináttuleik gegn Peñarol frá Úrúgvæ, þar sem síleska liðið Colo Colo bar sigur úr býtum 4-3 í vítaspyrnukeppni.

Þessi eina vítaspyrna fór samt á flug á netinu vegna þess hve undarleg hún var.

Zavala, dögum eftir alræmda misheppnaða Panenka-spyrnu Brahim Díaz í úrslitaleik Afríkukeppninnar, vippaði vítaspyrnu sinni beint á markvörðinn – líkt og Marokkómaðurinn – áður en hann, á nokkuð spaugilegan hátt, fór niður meiddur, sem margir á samfélagsmiðlum töldu vera uppgerð.

Þjálfari Colo Colo, Fernando Ortiz, fullyrti þó að Zavala hefði í raun verið meiddur fyrir.

„Zavala var í vandræðum,“ sagði hann. „Ég skil löngunina til að taka víti, það er bara hluti af þeirri brjálæði og kvíða sem Cristián býr yfir,“ sagði Ortiz.

„En ég held að tilfinningarnar hafi fengið hann til að taka spyrnuna. Nú er verið að skoða hann, vonandi er þetta ekkert alvarlegt,“ sagði Ortiz.

