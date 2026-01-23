Formaður Eflingar sendir forstöðumanni miðlunarsviðs hjá Samtökum Atvinnulífsins væna pillu vegna ummæla hans um að leikir íslenska handboltalandsliðsins geti nýst á vinnustöðum til að þjappa fólki saman. Sólveig segir verkafólk ekki getað hliðrað vinnu sinni, það fái enga uppsagnarvernd og þurfi að skila vottorði.
Þrír af fjórum leikjum íslenska handboltalandsliðsins í milliriðli Evrópumótsins verða leiknir á miðjum vinnudegi flestra landsmanna, þar á meðal leikurinn gegn Króötum í dag.
Sigtryggir Magnason, forstöðumaður miðlunarsviðs hjá SA, sagðist í samtali við fréttastofu ekki hafa áhyggjur af því að togstreita skapist á vinnustöðum vegna leikjanna og þeir séu jafnvel tækifæri til að styrkja liðsheild fyrirtækja.
„Atvinnulífið er alltaf vakandi og alltaf á fullu. Þetta er ekkert nýtt svo sem. Menn eru að fást við alls konar vandamál, hliðra ýmsu til sem er hægt. Þetta er allt sem er leyst inni á vinnustöðunum yfirleitt,“ sagði hann við í kvöldfréttum Sýnar í gær.
Það sé mikil ábyrgð að reka fyrirtæki og mikil ábyrgð að vera í vinnu. Lærdóm megi draga af leiknum þar sem fólk spjalli saman á kaffistofunni og þjappa sér þannig saman.
Yfirlýsingar Sigtryggs fóru þveröfugt ofan í Sólveigu Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar, sem gagnrýndi hann harðlega í Facebook-færslu um eittleytið í dag. Allir séu vinir nema verkafólkið sem þurfi að skila vottorði ef það veikist og nýtur engrar uppsagnarverndar.
„Þetta er svo fyndin umræða - tragikómísk raunar. Einhver SA prins mættur til að láta sem allt sé bara kózý og allir saman á kaffistofunni að tala um strákana okkar. Og menn bara alltaf að hliðra til hvort sem er - menn geta mögulega bara horft á leikinn í vinnunni - þurfa ekkert að hringja sig inn þykjustu-veika,“ skrifar Sólveig í færslunni.
„Allir vinir - nema náttúrlega verkafólkið - sem þarf að skila vottorði ef að það er einn dag veikt - sem er ekki með neina uppsagnarvernd og er einfaldlega rekið ef það heldur að hlutirnir eiga vera notalegir. Verkafólkið sem SA-prinsarnir vilja láta skila inn vottorði ef það leyfir sér að vera veikt einn eða tvo daga - verkafólkið sem SA neitar að veita örlítið betri uppsagnarvernd,“ skrifar hún.
„En við erum samt öll saman í liði - áfram Ísland - ekki þú samt, ræstingakona; ekki taka pásu, ekki fara á klóið, ekki kíkja í símann, og guð hjálpi þér, ekki vera veik og halda að þú þurfir ekki að skila inn vottorði. Við erum ekki að tala um þig þegar við segjum að það sé gaman að kjafta á kaffistofunni um hver sé bestur í boltanum, það hlýtur að vera augljóst, lol.“