Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Manchester City
Wolves
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Málefni Grænlands
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
EM í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
laugardagur 24. janúar 2026
3 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Málefni Grænlands
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
EM í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Manchester City
Wolves
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Besta sætið um Ómar: Væri búið að heyrast eitthvað ef þetta væri Aron eða Óli
Handbolti
„Ég er að fara aftur til Svíþjóðar“
Handbolti
Össur gagnrýndi fýlulegar og miskunnarlausar spurningar Loga
Handbolti
Sjáðu myndirnar: Beygðir en ekki brotnir á bóndadegi
Handbolti
Jói Berg vill draga úr auglýsingaflóðinu í kringum handboltann
Handbolti
Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford
Enski boltinn
Náðu loksins Ólympíufaranum á lista FBI yfir hættulegustu glæpamennina
Sport
„Börnin mín fengu mig til að hætta með reiðiköstin“
Fótbolti
Skýrsla Vals: Ekki aftur
Handbolti
Körfuboltakvöld: Betra að temja villtan leikmann en að vera með einhverja rolu
Körfubolti
Fleiri fréttir
Hömruðu meðan járnið var heitt í sigri gegn Sunderland
Í beinni: Manchester City - Wolves | Þurfa sigur eftir dræmt gengi
Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford
Arsenal sagt vera að skoða kaup á Julián Álvarez í sumar
Gæti farið frá Liverpool til Tottenham
Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði
Konaté syrgir föður sinn
Van Dijk: Sýndi Slot vanvirðingu með þessari spurningu
Alisha Lehmann verður nýr liðsfélagi Hlínar
Þættir um Manchester United í anda „The Crown“
Leikmenn City endurgreiða stuðningsmönnum
Óttast að Grealish verði lengi frá
Xabi Alonso myndi segja nei við öllum núna nema Liverpool
Bauð Paul Scholes heim til sín til að ræða málin
Leikmaður Liverpool lenti í eltihrelli
Vilja sjá þessa stjóra í brúna hjá United
Bestu mörkin: Sjáðu glæsilegan hjólhest gríska táningsins
„Sumir ungir þjálfarar nú til dags eru hrokafullir“
Benoný til bjargar eftir vandræðalegt sjálfsmark liðsfélaga
„Carrick gaf stuðningsmönnum „smjörþefinn“ af Ferguson-tímanum“
Hjólhestaspyrna táningsins tryggði Brighton stig
Guéhi genginn til liðs við City
„Þetta eru svakaleg kaup“
Sagður fá lengri líflínu
„Þegar þú ert ráðinn til Chelsea er bara spurning hvenær þú verður rekinn“
Aston Villa mistókst að höggva í forskot Arsenal
Útivallarófarir Newcastle halda áfram
„Ekki hrifinn af bauli eigin stuðningsmanna“
Íhuga að reka Glasner eftir reiðikastið
Sjáðu hvernig United vann City og öll mörkin úr enska í gær
Sjá meira
Mest lesið
Besta sætið um Ómar: Væri búið að heyrast eitthvað ef þetta væri Aron eða Óli
Handbolti
„Ég er að fara aftur til Svíþjóðar“
Handbolti
Össur gagnrýndi fýlulegar og miskunnarlausar spurningar Loga
Handbolti
Sjáðu myndirnar: Beygðir en ekki brotnir á bóndadegi
Handbolti
Jói Berg vill draga úr auglýsingaflóðinu í kringum handboltann
Handbolti
Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford
Enski boltinn
Náðu loksins Ólympíufaranum á lista FBI yfir hættulegustu glæpamennina
Sport
„Börnin mín fengu mig til að hætta með reiðiköstin“
Fótbolti
Skýrsla Vals: Ekki aftur
Handbolti
Körfuboltakvöld: Betra að temja villtan leikmann en að vera með einhverja rolu
Körfubolti
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Manchester City
Wolves
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Málefni Grænlands
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
EM í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar