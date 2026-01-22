„Lagar lekann í smástund en þetta er ekki Liverpool-leiðin“ Sindri Sverrisson skrifar 22. janúar 2026 12:02 Arne Slot og hans menn voru kátir eftir 3-0 sigurinn í Frakklandi í gærkvöld. Getty/Stuart Franklin Þó að Liverpool hafi unnið góðan 3-0 útisigur gegn Marseille í gærkvöld eru sérfræðingarnir í Meistaradeildarmörkunum á Sýn Sport ekki hrifnir af þeirri miklu breytingu sem orðið hefur á leikstíl liðsins frá því að Jürgen Klopp var við stjórnvölinn. Varfærnisleg nálgun Arne Slot var til umræðu í þættinum í gærkvöld og sýnt hvernig Liverpool leyfði Marseille að vera með boltann en þétti þess í stað raðirnar aftar á vellinum. Brot úr þættinum má sjá hér að neðan. Klippa: Umræða um Liverpool eftir sigurinn á Marseille „Því miður virðist þetta vera það sem Slot vill standa fyrir. Þetta er hans bolti og hann vill spila svona, stuðningsmönnum Liverpool til mikillar mæðu. Ég held að það séu fáir sem voru djúpir á Klopp-tímanum sem eru ánægðir og finnst þetta skemmtilegt,“ sagði Atli Viðar Björnsson. „Fjórir fremstu eru miklu lélegri í fyrstu pressu og þessari „endurpressu“ heldur en Liverpool var þegar liðið var upp á sitt besta fyrir 2-3-4 árum. Þeirra einkenni hefur breyst,“ sagði Atli Viðar og Arnar Gunnlaugsson var hjartanlega sammála því. „Þeir voru ekki alveg svona í fyrra. Voru í „mid block“ en agressívari í að stíga upp. Þeir voru líka með leikmenn til þess, Luis Diaz þar fremstur í flokki. Slot byrjaði að bakka með liðið, eðlilega, því það var að fá allt of mörg mörk á sig. Voru lélegir í varnarleik. Það fyrsta sem handbókin segir þér þá að gera er að þétta aðeins raðirnar og byrja að vinna út frá því. En stuðningsmenn og ég persónulega fíla mikið betur þetta DNA hjá Liverpool þegar menn fengu að stíga aðeins á bensíngjöfina og vera ekki svona rosalega passívir. Jú, þú kannski lagar lekann í smástund en þetta er ekki Liverpool-leiðin,“ sagði Arnar. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Mest lesið Dagur öskraði á einn Svíann í kvöld og blótaði honum Handbolti Komst ekki í liðið hjá Val en skaut niður City: „Frá Lödubíl yfir í Lamborghini“ Fótbolti Svona verður leikjadagskrá Íslands í milliriðlinum Handbolti „Höfum séð liðið brotna í sömu aðstæðum“ Handbolti „Ég er bara Króati á morgun“ Handbolti Dómari skoraði í handboltaleik og dæmdi markið síðan gilt Sport Donni þarf líka að fara í aðgerð Handbolti Ungverjar stoltir eftir slag við „þá bestu í heimi“ Handbolti Alfreð þurfti að breyta plönum hratt fyrir stund hefndar Handbolti Mætti ekki í viðtöl eftir tap Sport Fleiri fréttir „Lagar lekann í smástund en þetta er ekki Liverpool-leiðin“ Freyr orðinn þreyttur á endalausu slúðri Stjarnan selur Adolf Daða til FH Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Aukaspyrna Szoboszlai, Lewandowski fyrir bæði lið og Kane klikkaði á þrennu Heimavinnan skilaði marki fyrir Szoboszlai Komst ekki í liðið hjá Val en skaut niður City: „Frá Lödubíl yfir í Lamborghini“ Þættir um Manchester United í anda „The Crown“ Newcastle og Chelsea unnu bæði í Meistaradeildinni í kvöld Lewandowski skoraði fyrir bæði félög í Prag Liverpool með flottan sigur í Frakklandi Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Sjálfsmark endaði sigurgönguna og dramatík í Aserbaísjan Leikmenn City endurgreiða stuðningsmönnum Íslensku landsliðskonurnar spila á heimavelli Nottingham Forest Frakkar munu að svo stöddu ekki sniðganga HM vegna Grænlands Telur starf Guardiola í hættu: „Hélt ég myndi aldrei á minni lífsleið segja þetta“ Óttast að Grealish verði lengi frá Feginn Frank fékk sér tvö stór rauðvínsglös Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Tvenna Jesus, óvænt töp, veisla í Madríd og langþráður sigur Lærir inn á nýtt umhverfi: „Ég mun gera mörg mistök“ Xabi Alonso myndi segja nei við öllum núna nema Liverpool Bauð Paul Scholes heim til sín til að ræða málin Real Madrid skoraði sex mörk í Meistaradeildinni Gabriel Jesus stjarna Arsenal í enn einum Meistaradeildarsigrinum City fékk skell í Noregi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn KSÍ staðfestir leik gegn heimilislausa HM-liðinu Leikmaður Liverpool lenti í eltihrelli Vilja sjá þessa stjóra í brúna hjá United Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Sjá meira