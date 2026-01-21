Telur starf Guardiola í hættu: „Hélt ég myndi aldrei á minni lífsleið segja þetta“ Sindri Sverrisson skrifar 21. janúar 2026 15:02 Arnar Gunnlaugsson segir Pep Guardiola búinn að rífa biblíuna sína í sundur og endurskrifa hana. Samsett/Getty Eftir tvö „sannfærandi“ töp í röð hjá Manchester City, gegn Manchester United og norska liðinu Bodö/Glimt, segir Arnar Gunnlaugsson mögulegt að Pep Guardiola verði hreinlega rekinn, þrátt fyrir allt sem hann hefur áorkað á sínum einstaka ferli. „Ég hélt ég myndi aldrei segja þetta en það er möguleiki á að hann verði rekinn,“ sagði Arnar í Meistaradeildarmörkunum á Sýn Sport í gærkvöld. Brot úr þættinum má sjá hér að neðan. Klippa: Arnar fór yfir stöðu Pep Guardiola Arnar sagði aðra þjálfara, meira að segja þjálfara smáliðs í Meistaradeildinni á borð við Bodö/Glimt, hafa tekist að „outsmarta“ Guardiola í vetur. Þó að liðið sé í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og 7. sæti Meistaradeildar Evrópu sýni síðustu leikir að eitthvað mikið vanti upp á. „Það er sama vandamál að eiga sér stað núna og í fyrra – þeir ráða ekki við að missa boltann. Það var aðalsmerki biblíunnar hjá Guardiola, að bregðast við því hvað þyrfti að gera ef liðið missti boltann. Krabbameinið frá því í fyrra er að endurtaka sig heldur betur í síðustu leikjum. Auðvitað vantar 2-3 hafsenta en þá þarf kerfið að taka utan um nýju leikmennina. Það á að vera það sterkt hjá liði eins og City að það taki utan um ungu strákana. Kerfið er að bregðast, frekar en einhverjir einstakir leikmenn,“ sagði Arnar og lét svo enn stærri orð falla þegar hann sagðist telja mögulegt að Guardiola yrði sparkað. „Næsta þrep á eftir stolti er stundum heimska“ „Ég hélt ég myndi aldrei á minni lífsleið segja þetta. City-menn eru með miklu betri greiningartækni en við nokkurn tímann, komnir með skrímsli í ákvörðunartökum og strúktúr. Þeim er ekki skemmt sko. Alveg eins og Chelsea og þessum liðum var ekki skemmt. Þú færð ekki endalausan séns í íþrótt eins og fótbolta. Ég hélt ég myndi aldrei segja þetta því hann er búinn að breyta leiknum, en hann er bara á rangri leið núna í taktíkinni. Næsta þrep á eftir stolti er stundum heimska. Það er oft rosa þunn lína þarna. Ég ætla ekki að segja að hann sé heimskur en stoltið er kannski aðeins að vefjast fyrir honum,“ sagði Arnar og Atli Viðar Björnsson tók undir með honum: „Manni finnst það eitthvað svo fjarstæðukennt að Manchester City gæti rekið Guardiola en allir þjálfarar heims væru í hættu með þennan leikmannahóp í höndunum, og þann árangur sem hann hefur sýnt síðan fyrir jól.“ Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Mest lesið Gagnrýnir lýsingu Einars Arnar: „Tuðandi nánast allan leikinn“ Handbolti Bjarka sagt að koma ekki aftur til Ungverjalands Handbolti Elvar úr leik á EM Handbolti Holur hljómur í gagnrýni Dana á Guðmund eftir ákvörðun dagsins Handbolti „Mér líður bara ömurlega“ Handbolti Svona meiddist Elvar Handbolti Ræða Alfreðs gerði útslagið: Leikmenn stóðu upp og klöppuðu Handbolti „Beint flug til Köben og nokkrir veikindadagar“ Handbolti „Langt frá því að vera faglegt“ hjá dómaraparinu frá Norður-Makedóníu Handbolti Danir í sjokki eftir fyrsta tapið á heimavelli í tólf ár Handbolti Fleiri fréttir Telur starf Guardiola í hættu: „Hélt ég myndi aldrei á minni lífsleið segja þetta“ Óttast að Grealish verði lengi frá Feginn Frank fékk sér tvö stór rauðvínsglös Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Tvenna Jesus, óvænt töp, veisla í Madríd og langþráður sigur Lærir inn á nýtt umhverfi: „Ég mun gera mörg mistök“ Xabi Alonso myndi segja nei við öllum núna nema Liverpool Bauð Paul Scholes heim til sín til að ræða málin Real Madrid skoraði sex mörk í Meistaradeildinni Gabriel Jesus stjarna Arsenal í enn einum Meistaradeildarsigrinum City fékk skell í Noregi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn KSÍ staðfestir leik gegn heimilislausa HM-liðinu Leikmaður Liverpool lenti í eltihrelli Vilja sjá þessa stjóra í brúna hjá United Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Ísland spilar við gestgjafa HM og Haítí Bestu mörkin: Sjáðu glæsilegan hjólhest gríska táningsins „Sumir ungir þjálfarar nú til dags eru hrokafullir“ Benoný til bjargar eftir vandræðalegt sjálfsmark liðsfélaga „Carrick gaf stuðningsmönnum „smjörþefinn“ af Ferguson-tímanum“ Hjólhestaspyrna táningsins tryggði Brighton stig Mourinho kallar nýjustu sögusagnirnar sápuóperu Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Guardiola um Haaland: „Hann svaf ótrúlega vel“ Marokkó leitar réttar síns hjá FIFA: „Þetta sár grær ekki auðveldlega“ Hörður Björgvin tekinn af velli í hálfleik í unnum leik Yfirmaður Jóns Dags í stríði við lögreglu Guéhi genginn til liðs við City Börsungar brjálaðir út í dómara sem tók þrjú mörk af þeim Sjá meira