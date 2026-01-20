Baráttan um Framsókn muni snúast um sögulega stöðu Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 20. janúar 2026 23:30 Ólafur Þ. Harðarson segir erfitt verkefni bíða þess sem kjörinn verður formaður Framsóknar. Vísir/Ívar Fannar Fyrsti frambjóðandinn til að tilkynna framboð til formanns Framsóknar steig fram í dag. Tveir til viðbótar liggja undir feldi en flokkurinn velur sér nýjan formann á flokksþingi í febrúar. Stjórnmálafræðingur segir um tímamótaákvörðun að ræða enda hafi flokkurinn aldrei verið í erfiðari stöðu. Eftir áratug í starfi tilkynnti Sigurður Ingi Jóhannsson í október að hann myndi ekki bjóða sig fram aftur til formanns Framsóknar á flokksþingi sem fer fram um miðjan febrúar. Síðan þá hefur leit staðið yfir að arftaka hans á bak við tjöldin og ýmis nöfn ítrekað verið nefnd til sögunnar. Það var hins vegar ekki fyrr en í dag sem baráttan um Framsókn hófst fyrir alvöru þegar Ingibjörg Isaksen þingflokksformaður lýsti formlega yfir framboði til formanns. Enn liggja þó tveir undir feldi, þau Lilja Dögg Alfreðsdóttir varaformaður flokksins og Willum Þór Þórsson fyrrverandi þingmaður. En um hvað mun baráttan um Framsóknarflokkinn snúast? „Ja, staða Framsóknarflokksins núna er erfiðari heldur hún hefur verið nokkurn tímann í 110 ára sögu flokksins,“ segir Ólafur Þ. Harðarson prófessor emeritus í stjórnmálafræði. „Þannig að formannsins bíður erfitt verkefni og mér þykir líklegast að slagurinn snúist bara um það hvern Framsóknarmenn telja líklegastan til að snúa gengi flokksins við og auka fylgið.“ Þannig mældist flokkurinn síðast í þjóðarpúlsi Gallup rétt með um 5,2 prósenta fylgi og áður hefur flokkurinn mælst út af þingi. Willum segist í samtali við fréttastofu enn vera undir feldi. Ekki hefur náðst í Lilju en samkvæmt heimildum fréttastofu hefur hún þegar hafið undirbúning við framboð sitt og hafist handa við að skrá fulltrúa á flokksþing. Ingibjörg Isaksen segist vonast eftir mótframboði og segir landsmenn kalla eftir breytingum. „Þetta snýst um hvernig við viljum sjá Framsókn vaxa, hvernig við viljum sjá Framsókn sem það áhrifaafl sem við viljum sjá til framtíðar, þannig við getum raunverulega haft áhrif fyrir íslenskt samfélag,“ segir Ingibjörg. Willum og Lilja hafa ekki átt sæti á þingi síðan í síðustu alþingikosningum. Willum kom fyrst inn á þing árið 2016, Lilja 2017 en Ingibjörg árið 2021. „Þau eru þekktari stærð en það geta líka falist tækifæri í því að vera óþekkta stærðin. Ég er inni á þingi með tvo þingmenn úr mínu kjördæmi, sterkt kjördæmi á bakvið mig og það er mikilvægt líka að við höfum sterka og mikilvæga rödd á Alþingi.“ Framsóknarflokkurinn Sveitarstjórnarmál Mest lesið Magnús Eiríksson borinn til grafar Innlent Óvæntur blaðamannafundur: Las „afrekabókina“ og sýndi myndir af glæpamönnum Erlent „Kanntu ekki mannasiði mannfjandi?“ Innlent Kvaðst hafa drepið fjölskylduna og ætlað að stinga sig í hjartað Innlent Hafi nauðgað sex ára stúlku og eiginkonu sinni og birt af því myndir Innlent Trump fer mikinn á Truth Social og virðist ætla sér Kanada Erlent Neituðu að greiða starfsfólki á leið í eigin rekstur uppsagnarfrest Innlent „Ekki gott að fólk sé endalaust að sulla svona í víni“ Innlent Heitt í hamsi vegna Grænlands Innlent Fyrsta árinu af fjórum lokið Erlent Fleiri fréttir Baráttan um Framsókn muni snúast um sögulega stöðu Ráðherra segir ríkisvaldið gefa í með framkvæmdir Sverrir Bergmann hættir í bæjarstjórn Norðfirðingar gleðjast að sjá loðnuna birtast Annasamasti dagur á bráðamóttöku í lækna minnum Neituðu að greiða starfsfólki á leið í eigin rekstur uppsagnarfrest Gríðarleg fjölgun hótana og dæmi um að setið sé fyrir lögreglumönnum Kvaðst hafa drepið fjölskylduna og ætlað að stinga sig í hjartað Ofbeldi gegn lögreglumönnum magnast og baráttan hafin um Framsókn Nemi í jarðfræði hlaut Nýsköpunarverðlaunin „Kanntu ekki mannasiði mannfjandi?“ Brynjar skýtur föstum skotum á Flokk fólksins „Fyrsta ár ríkisstjórnarinnar hefur mistekist“ Magnús Eiríksson borinn til grafar Heitt í hamsi vegna Grænlands Hafi nauðgað sex ára stúlku og eiginkonu sinni og birt af því myndir Dýr framtíðarlausn að færa þjóðveginn vegna grjóthruns Borgarstjórn biður vöggustofubörnin afsökunar Eldgos á næstu vikum enn líklegasta niðurstaðan Sjö tilkynningar um heimilisofbeldi að jafnaði á dag „Ekki gott að fólk sé endalaust að sulla svona í víni“ Styrkleiki að formaður Framsóknar eigi sæti á þingi Þrjátíu á slysadeild vegna hálku og sjúkrabílar á leiðinni með fleiri Mannréttindaráðið ræðir Íran að frumkvæði Íslands Fimm starfslokasamningar kostað Hafró 35 milljónir Ögranir Trumps halda áfram og tugir leituðu á bráðamóttöku í hálkunni Á þriðja tug á bráðamóttöku vegna hálkuslysa Ingibjörg býður sig fram í formanninn Þrír fullir Íslendingar lausir úr haldi Hrókering hjá Helga og Miðflokknum vex Áss megin Sjá meira