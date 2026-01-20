Íslenska karlalandsliðið í fótbolta spilar tvo leiki í Kanada í marsmánuði og báða á móti þjóðum sem eru á leiðinni á heimsmeistaramótið í sumar.
Knattspyrnusamband Íslands hefur nú staðfest að A-landslið karla muni leika tvo vináttulandsleiki í Kanada í komandi marsglugga, þar sem íslenska liðið mætir Kanada og Haítí.
Haítí vakti athygli að tryggja sér sæti á HM þrátt fyrir að þjálfari liðsins hafi aldrei komið til landsins. Haítí gat ekki spilað né æft heima fyrir vegna hrikalegs ástands í landinu.
Áður hafði verið tilkynnt um vináttuleik við Mexíkó í mexíkósku borginni Queretaro 25. febrúar, en sá leikur er ekki í FIFA-glugga.
Vináttuleikirnir við Kanada og Haítí eru hluti af leikjaseríu fjögurra þjóða þar sem hver þjóð leikur tvo leiki. Kanada, Haítí og Túnis eru á meðal þátttökuþjóða í úrslitakeppni HM 2026 í Norður-Ameríku.
Báðir leikirnir hjá Íslandi fara fram á Canada BMO Field-leikvanginum í Ontario en það verða tveir leikir á dag á sama leikvanginum.
Þrír fyrstu landsleikir ársins verða því á móti HM-þjóðum, landsliðum sem eru að undirbúa sig fyrir þátttöku á heimsmeistaramótinu í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada.