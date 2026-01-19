Hjólhestaspyrna táningsins tryggði Brighton stig Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. janúar 2026 22:08 Brighton-maðurinn Charalampos Kostoulas jafnar hér metin í 1-1 með stórglæsilegri hjólhestaspyrnu. Getty/Justin Setterfield/ Örþreyttum gestum tókst að halda einu stigi en ekki að taka með sér öll þrjú stigin þökk sé snilldartilþrifum átján ára grísks landsliðsmanns. Nágrannarnir á suðurströndinni sættust á eitt stig hvort í lokaleik 22. umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni en Brighton & Hove Albion og Bournemouth gerðu þá 1-1 jafntefli. Bournemouth komst yfir í fyrri hálfleiknum og hélt lengi forystunni en hápunktur leiksins var stórglæsileg hjólhestaspyrna hins átján ára Grikkja Charalampos Kostoulas. Hún tryggði heimamönnum stigið. Jan Paul van Hecke vann skallaeinvígi eftir sendingu inn í teiginn. Kostoulas var með bakið í markið en tók við boltanum á bringuna til að koma sér í stöðu og skoraði síðan með stórkostlegri hjólhestaspyrnu. Stórkostlegt augnablik í annars tíðindalitlum leik. Jöfnunarmark Brighton kom á fyrstu mínútu uppbótartímans en þeim tókst ekki að tryggja sér sigur þótt tíu mínútum hefði verið bætt við. Brighton er í tólfta sæti með 30 stig, stigi á eftir Fulham en þremur stigum á undan Bournemouth sem er í fimmtánda sætinu. Umdeilt atvik varð á 28. mínútu í fyrri hálfleik. Amine Adli féll þá í teignum eftir að hafa verið á undan Bart Verbruggen markverði og komist í boltann. Paul Tierney dómari dæmdi þó ekki vítaspyrnu heldur benti hann í hina áttina og gaf Adli gult spjald fyrir leikaraskap. Sá dómur stóð þó ekki. Myndbandsdómarar skoðuðu nefnilega atvikið betur og niðurstaðan var að gula spjaldið var dregið til baka og víti dæmt. Marcus Tavernier tók vítaspyrnuna og setti boltann af öryggi hægra megin við Verbruggen, sem fór í rétt horn en réð ekki við hnitmiðaða spyrnu. Það stefndi lengi í að þetta yrði sigurmarkið en leikmenn Bournemouth voru alveg búnir á því undir lokin og tókst ekki að halda út. Enski boltinn Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth Mest lesið Íslendingar ættu frekar að vera hræddir Handbolti Íslendingar sitja fastir í Svíþjóð Handbolti Dagur henti tveimur leikmönnum sínum upp í stúku Handbolti Skandall á EM í handbolta: „Hefði aldrei átt að gerast“ Handbolti Gleðin snerist í sorg hjá Danmörku Handbolti Austurríkismenn hjálpuðu Alfreð Handbolti Úthúðuðu Alfreð og starfið talið í húfi í kvöld Handbolti Alfreð mætti með sína menn klára í leik upp á líf eða dauða Handbolti Marokkó leitar réttar síns hjá FIFA: „Þetta sár grær ekki auðveldlega“ Fótbolti „Elvar og Ýmir voru rosalegir“ Handbolti Fleiri fréttir „Carrick gaf stuðningsmönnum „smjörþefinn“ af Ferguson-tímanum“ Hjólhestaspyrna táningsins tryggði Brighton stig Guéhi genginn til liðs við City „Þetta eru svakaleg kaup“ Sagður fá lengri líflínu „Þegar þú ert ráðinn til Chelsea er bara spurning hvenær þú verður rekinn“ Aston Villa mistókst að höggva í forskot Arsenal Útivallarófarir Newcastle halda áfram „Ekki hrifinn af bauli eigin stuðningsmanna“ Íhuga að reka Glasner eftir reiðikastið Sjáðu hvernig United vann City og öll mörkin úr enska í gær Mætti brjálaður í viðtal og hjólaði í stjórnina Pirrandi kvöld fyrir topplið Arsenal í Skírisskógi Dagar Frank hjá Tottenham taldir? Benoný skoraði sigurmark Stockport Kærkominn sigur í fyrsta deildarleik Rosenior með Chelsea Víti í súginn í fjórða jafntefli Liverpool í röð Markaskorarinn Mbeumo: „Old Trafford var ótrúlegur í dag“ Draumabyrjun hjá Carrick Alveg sama hvað Roy Keane hefur að segja Slot segir Salah enn vera mjög mikilvægan fyrir Liverpool Glasner hættir með Crystal Palace í vor og Guehi fer nú í janúar Félagsfærni og persónuleiki skiptir miklu máli þegar Tuchel velur HM-hópinn Nýr þjálfari Chelsea minnti leikmenn á að þvo sér um hendur Engin mistök þegar „rangstöðumark“ Wirtz var dæmt gilt Ekki viss um framtíð sína hjá Liverpool Nýr stjóri Chelsea sagðist sjálfur bera ábyrgð á mistökum markvarðarins „Þetta get ég og þarf að gera oftar“ Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Guardiola segir að Haaland sé úrvinda Sjá meira