Vegagerðin ræðst í úrbætur á slysstað banaslyss Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 19. janúar 2026 18:41 Myndin er frá því í desember þegar grjót féll á veginn. Enginn slasaðist. Aðsend Vegagerðin hyggst setja upp svokallaðar grjótgrindur við Steinafjall þar sem banaslys varð í fyrra. Rannsóknarnefnd samgönguslysa óskaði eftir úrbætum í nýrri skýrslu. Kona lést samstundis þann 31. mars í fyrra þegar gríðarstórt grjót losnaði úr Steinafjalli og féll ofan á þak bíls sem hún ók. Rannsóknarnefnd samgönguslysa birti í dag skýrslu um slysið þar sem kallað er eftir viðeigandi úrbætum til að bæta umferðaröryggi á svæðinu. Íbúi á svæðinu segir það algengt að það hrynji úr skriðum Steinafjalls, sem er undir Eyjafjöllum. Síðast féll grjót á veginn á aðfangadag en engin slys urðu á fólki. G. Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar, segir stofnunina nýbúna að fá grænt ljós á fjármögnun til að bæta umferðaröryggi á svæðinu „Þetta hleypur á tugum milljóna króna. Við erum búin að hanna þetta og erum að skrifa útboðsgögn, það verður boðið út innan ekkert svo langs tíma,“ segir hann í samtali við fréttastofu. Ætlunin er að setja upp svokallaðar grjótgrindur sem grípa grjótið, álíka varnir eru til að mynda á Vestfjörðum. Útboðið fari fram innan nokkurra vikna eða mánaða. „Þetta hefur verið skoðað áður en það hefur ekki verið fjármagn til staðar fyrr en nú.“ Samgönguslys Umferðaröryggi Rangárþing eystra Umferð Ferðaþjónusta Mest lesið Samþykktu aldrei að Sanna fengi oddvitasætið Innlent Íslendingur handtekinn á EM Innlent Minnir á hvernig Hitler komst til valda Innlent „Þarf að klára að setja slaufu á pakkann“ Innlent „Dapurlegt að gera ákvarðanirnar tortryggilegar“ Innlent Þjóðverjar yfirgefa Grænland Erlent Hafi brotist inn til föður barnsmóður sinnar og reynt að myrða hann Innlent Hættur að hugsa bara um frið fyrst hann fékk ekki Nóbelinn Erlent Fann kattarhræ í margnota poka úti í hrauni Innlent Vegagerðin bæti hringveginn eftir að grjót banaði ferðamanni Innlent Fleiri fréttir Hljóp á sig Ósanngjarnt að skattgreiðendur borgi framkvæmdaruslið Vegagerðin ræðst í úrbætur á slysstað banaslyss Össur um öryggismálin, vandi vinstrisins og falin fíkn eldri borgara Íslendingur handtekinn á EM Ráðuneytið vill að fleiri bjóði sig fram Ólafur sakar Ingu um að vera sjúka í að láta mynda sig við skóflustungur „Dapurlegt að gera ákvarðanirnar tortryggilegar“ Hundaeigendur hvattir til að vera á varðbergi Hafi brotist inn til föður barnsmóður sinnar og reynt að myrða hann Handtökur, húsleit og haldlögð vopn í lögregluaðgerðum á Akureyri Vegagerðin bæti hringveginn eftir að grjót banaði ferðamanni Bréf Trumps til Norðmanna og væringar innan VG Verkútboð í vegagerð auglýst eftir langt hlé „Þarf að klára að setja slaufu á pakkann“ „Blasir við að íslenskt launafólk var svikið“ Um tvöfalt fleiri óánægðir en ánægðir með frestun gangna Ekki rétta leiðin að kynda undir læsisstríð Mælir fyrir samgönguáætlun í dag Fann kattarhræ í margnota poka úti í hrauni Samþykktu aldrei að Sanna fengi oddvitasætið Minnir á hvernig Hitler komst til valda VG og Sanna sameina krafta sína Sala á grænlenskum á Íslandi nær tvöfaldast Ekkert athugavert við fundinn og stjórnin starfshæf Stjórnvöld „í blindflugi“ í menntamálum í rúman áratug Haldið upp á 80 ára afmæli Hveragerðis allt afmælisárið Sambandið aldrei verra: Ísland gæti bæst á listann Dæmi um að nemendur hafi aldrei mætt í leikfimi Grænlandstollar vonbrigði og verðbólga spillir kjarasamningum Sjá meira