Grjóthrun undir Eyjafjöllum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 24. desember 2025 12:11 Bílaröð myndaðist. Aðsend Grjóthrun varð hjá Holtsnúpi undir Eyjafjöllum í morgun. Einn bíll lenti á grjóti en enginn slys urðu á fólki. Þetta staðfestir Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Eftir að grjótið féll ók einn ökumaður á grjótið en slasðist enginn. Bílinn er hins vegar óökufær. Samkvæmt uplýsingum frá Vegagerðinni er unnið að því að fjarlægja grjótið af veginum. Ekki þurfti að stöðva umferð á meðan grjótið er fjarlægt. Miðað við myndir á vettvangi má sjá að töluverð bílaröð myndaðist.