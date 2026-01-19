Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi Vinstri grænna, segir fulla einurð þar á bæ með að fara í sameiginlegt framboð með Vori til vinstri. Það hafi komið fram á félagsfundi sem haldinn var í gær.
„Þetta er bara það sem verið er að vinna að. Það er alveg rétt sem oddvitinn okkar bendir á að það þarf að klára að setja slaufu á pakkann. En framboðslistinn er samþykktur á fundi,“ segir Stefán.
Líf Magneudóttir, oddviti Vinstri grænna (VG) í Reykjavík, sagði í frétt í gær það hafa komið sér í opna skjöldu þegar hún heyrði frá fjölmiðlum að Sanna Magdalena Mörtudóttir myndi leiða sameiginlegt framboð VG og Vors til vinstri. Það hafi ekki verið það sem samþykkt var á fundi félags VG í Reykjavík í dag.
Þannig hefur nokkur flumbrugangur einkennt framboðsmálin enda stutt til kosninga. En Stefán bendir á að þau hafi unnið vel með Sönnu og þeim sem hafa komið að málum á vegum Sósíalistaflokksins í borginni á kjörtímabilinu. Og hann birtir mynd af þeim hópi og fer yfir málin í Facebook-færslu í morgun.
Það sem óneitanlega gruggar vatnið er staðan innan Sósíalistaflokksins í dag, eftir að þar varð klofningur. Sanna býður ekki fram undir þeim merkjum í dag.
„Það er ekkert leyndarmál að sá hópur sem ræður í dag yfir kennitölu Sósíalistaflokksins og hefur væntanlega aðgang að ríkisframlögunum og öðru slíku, fulltrúar frá honum mættu á einhvern undirbúningsfund og svo var það bara búið,“ útskýrir Stefán.
Hann segir ekki hafa verið áhuga af þeirra hálfu að koma í samstarf.
„Það eru mikil sárindi innan þess hóps. Þeir eru með önnur markmið í pólitík. Ég á frekar von á því að Karl Héðinn, Þorvaldur Þorvaldsson og sá hópur bjóði fram undir sínum merkjum, án þess að ég viti neitt um það.“
Spurður hvort flumbrugangur einkenni ekki kynningu sameiginlegs framboðs segir Stefán:
„Þó að við séum skarpir að samanlögðu held ég að þurfi klárari menn en okkur til að skilja væringarnar innan Sósíalistaflokksins á síðasta ári. Þar var þetta komið út í ótrúlegt skítkast, kærumál til lögreglu og ég veit ekki hvað og hvað. Ég reyni ekkert að skilja það allt saman. Ef við hefðum ætlað að leiða þá hópa saman hefðum við getað komið á friði á Grænlandi og Gaza í leiðinni.“
Stefán ítrekar að þau í borgarstjórnarflokki VG hafi hins vegar átt í mjög góðu samstarfi við Sönnu og aðra þá sem hafa komið þar inn á þessu kjörtímabili og ekki hafi borið langt á milli í þessum samningaviðræðum.
„Þær viðræður voru á höndum stjórnar Vinstri grænna í Reykjavík og kannski eðlilegt að við kjörnir fulltrúar værum ekki með puttana í þessu.“
Verður þú á lista?
„Það hefur ekkert verið ákveðið og við höfum gantast með það að nú sé tískan sú að það séu haldnir blaðamannafundir eða drottningarviðtöl þegar framboð eru kynnt. Ég get ekki verið að splæsa þeim upplýsingum í samtali við blaðamann Vísis.“
Heyrðu, Vísir er helsti fréttamiðill landsins.
„Nei, nei, ég er að grínast. Við skipuðum kjörstjórn og þar er valinn maður í hverju rúmi, þar eru fyrrum þingmenn; Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Katrín Jakobsdóttir og fleiri, og þau eiga eftir að lýsa eftir framboðum. Það verður forval hjá okkur sem verður 20. til 22. febrúar og þar verða valdir þrír efstu fulltrúar VG. Þetta verður að gerast í réttri röð en tíðinda er að vænta mjög fljótlega.“
Stefán segist ekki búast við öðru en að það sé eftirspurn eftir framboði sem staðsetur sig á vinstri væng stjórnmálanna þegar fyrir liggi að önnur framboð eru að hnikast til hægri.