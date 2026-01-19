Rúmlega tuttugu látnir eftir árekstur tveggja hraðlesta Agnar Már Másson skrifar 19. janúar 2026 00:02 Ferðalangar bíða á lestarstöðinni í Madríd en lestarferðum hefur verið aflýst víða vegna slyssins. AP Að minnsta kosti 21 er látinn og tugir til viðbótar slasaðir eftir árekstur tveggja háhraðalesta á Suður-Spáni í kvöld, sunnudag, að sögn yfirvalda. Slysið varð nálægt bænum Adamuz, skammt frá borginni Cordoba, þegar háhraðalest á leið frá Malaga til Madríd fór út af sporinu og lenti á nærliggjandi teinum, að sögn Adif, sem er rekstraraðili járnbrautakerfisisn. Önnur lest sem var á leið í gagnstæða átt, frá Madríd til Huelva, fór þá einnig út af sporinu. BBC greinir frá því en viðbragðsaðilar í Andalúsíu hafa gefið út að hið minnsta 73 hafi slasast alvarlega og björgunarsveitir vinni enn að því að bjarga fólki sem sé fast í vögnunum sem fóru út af sporinu. Að sögn Adif varð slysið um tíu mínútum eftir að lestin fór frá Malaga klukkan kl. 18.40 að staðartíma (17.40 að íslenskum tíma). Fyrirtækið sagðist vinna að því að koma upp rýmum fyrir aðstandendur fórnarlamba á lestarstöðvum í Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga og Huelva. Öllum járnbrautarferðum milli Madríd og Andalúsíu var aflýst í kjölfar slyssins . Iryo, fyrirtæki sem sá um lestarleiðina frá Malaga, staðfestir að lestin hafi farið út af sporinu og sagði að um 300 farþegar hefðu verið um borð. Spánn Mest lesið Önnur stúlka með móður sinni þegar Högni var klófestur Innlent Þjóðverjar yfirgefa Grænland Erlent Líkir kærunni við „faglega aftöku“ Innlent Setur „stærsta samning í sögunni“ í uppnám Erlent Vilja beita „ofurvopni“ ESB gegn Bandaríkjunum Erlent Gríðarleg vonbrigði og mikið áhyggjuefni Erlent Karólína Helga skákaði sitjandi oddvita í Hafnarfirði Innlent Minnir á hvernig Hitler komst til valda Innlent Var í símanum við neyðarlínuna þegar ekið var aftan á hann Innlent Sambandið aldrei verra: Ísland gæti bæst á listann Innlent Fleiri fréttir Rúmlega tuttugu látnir eftir árekstur tveggja hraðlesta Boðar leiðtogaráðið á aukafund vegna hótana Trumps Brýndi fyrir Trump að tollun hans væri „röng“ Þjóðverjar yfirgefa Grænland Ræddi við Trump: „Hlakka til að sjá hann“ Hervæddur hvunndagurinn í Nuuk Átta látnir á einum degi vegna snjóflóða Miklar sviptingar í Sýrlandi Gríðarleg vonbrigði og mikið áhyggjuefni Tollahótanir Trump gætu hrundið af stað uggvænlegri atburðarás Nóbelsnefndin afdráttarlaus varðandi framsal verðlaunapeninga Vilja beita „ofurvopni“ ESB gegn Bandaríkjunum Hundruð hermanna í viðbragðsstöðu vegna Minnesota Myndir: Þúsundir mótmæltu á Grænlandi Segir þúsundir hafa dáið á grimmilegan máta Setur „stærsta samning í sögunni“ í uppnám Evrópuleiðtogar bregðast við: „Við látum ekki fjárkúga okkur“ Macron: „Engin ógnun eða hótun mun hafa áhrif á okkur“ Ekki útilokað að Ísland sæti Grænlandstollum Þyrfti líklega að leggja toll á allt Evrópusambandið Reyna að rjúfa nettenginu endanlega Boðar 10 prósenta toll á Norðurlönd, Breta, Frakka, Þjóðverja og fleiri Þúsundir baula á bandaríska sendiherrann Ítalir lögðu hald á skip frá Rússlandi Enn deilt um Epstein-skjölin: Dómsmálaráðuneytið segir dómara ekki mega skipa óháðan eftirlitsaðila Bein útsending: Flytja fimm þúsund tonna eldflaug á skotpall fyrir tunglskot Danmörk „pínulítið land“ með „pínulítinn her“ Hótar tollum á ríki sem standa með Grænlendingum Hafa náð einu og hálfu prósenti af Úkraínu á þremur árum Milljónir Bandaríkjamanna hafi þungar áhyggjur vegna Grænlands Sjá meira