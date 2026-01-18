Sjáðu hvernig United vann City og öll mörkin úr enska í gær

Michael Carrick fékk draumabyrjun í starfi þjálfara Manchester United, Liverpool gerði jafntefli í fjórða leiknum í röð, enn hitnar undir Thomas Frank hjá Tottenham og Arsenal mistókst að skora annan leikinn í röð.
United lagði Manchester City að velli, 2-0, í borgarslagnum í 22. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í gær. Bryan Mbeumo og Patrick Dorgu gerðu mörk Rauðu djöflanna sem skoruðu einnig þrjú mörk sem voru dæmd af.
Florian Wirtz kom Liverpool yfir gegn Burnley á Anfield en Marcus Edwards jafnaði fyrir nýliðana og þar við sat, 1-1. Dominik Szoboszlai skaut í slá úr vítaspyrnu í fyrri hálfleik.
Chelsea vann 2-0 sigur á Brentford í fyrsta deildarleiknum undir stjórn Liams Rosenior. Joao Pedro og Cole Palmer (víti) skoruðu mörk Chelsea.
Eftir tíu leiki í röð án sigurs vann West Ham United 1-2 sigur á Tottenham. Crysencio Summerville kom Hömrunum yfir, Cristian Romero jafnaði fyrir Spurs en Callum Wilson skoraði svo sigurmark heimamanna þegar þrjár mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma. Tottenham hefur gengið illa að undanförnu og staða Frank þykir ótrygg.
Lukas Nmecha tryggði Leeds United sigur á Fulham á Elland Road, 1-0, með marki í uppbótartíma.
Nýliðar Sunderland halda áfram að gera það gott en í gær sigruðu þeir Crystal Palace, 2-1. Enzo Le Fée og Brian Brobbey skoruðu mörk Sunderland en Yeremy Pino mark Palace.
Þá gerðu Nottingham Forest og Arsenal markalaust jafntefli á City Ground. Skytturnar eru með sjö stiga forskot á toppi deildarinnar.
Öll mörkin úr leikjum gærdagsins í ensku úrvalsdeildinni má sjá hér fyrir ofan.
Oliver Glasner, knattspyrnustjóri enska úrvalsdeildarfélagsins Crystal Palace er allt annað en sáttur við forráðamenn félagsins og lét óánægju sína í ljós í viðtali eftir tap gegn Sunderland í dag.
Topplið ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta, Arsenal, þurfti að sætta sig við markalaust jafntefli við Nottingham Forest í lokaleik dagsins.
Chelsea hafði betur gegn Brentford með tveimur mörkum gegn engu þegar að liðin mættust á Stamford Bridge í Lundúnum í dag í 22.umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
West Ham United vann Lundúnaslag dagsins í ensku úrvalsdeildinni gegn Tottenham í leik sem gæti markað endalok stjóratíðar Thomas Frank hjá Tottenham. Lokatölur 2-1 sigur West Ham.
Englandsmeistarar Liverpool gerðu 1-1 jafntefli við nýliða Burnley á Anfield í ensku úrvalsdeildinni í dag. Þetta var fjórða jafntefli Rauða hersins í röð.
Bryan Mbeumo, sem kom Manchester United á bragðið í 2-0 sigrinum á Manchester City, var að vonum hæstánægður eftir leikinn á Old Trafford. Hann segir margt hafa breyst hjá United síðan hann fór í Afríkukeppnina í skömmu fyrir jól.
Michael Carrick fékk sannkallaða draumabyrjun sem þjálfari Manchester United en liðið lagði Manchester City að velli, 2-0, í fyrsta leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Bryan Mbeumo og Patrick Dorgu skoruðu mörkin í seinni hálfleik.