Enski boltinn

Benoný skoraði sigur­mark Stockport

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Benoný Breki Andrésson tryggði Stockport County stigin þrjú gegn Rotherham United.
Hinn tvítugi Benoný Breki Andrésson skoraði sigurmark Stockport County gegn Rotherham United, 3-2, í ensku C-deildinni í dag.

Benóný kom inn á sem varamaður á 61. mínútu og stundarfjórðungi síðar skoraði hann sigurmark Stockport.

Þetta var fyrsta mark Benonýs í ensku C-deildinni á tímabilinu, í þrettánda leiknum. Hann lagði upp mark í 2-1 sigri á Harrogate í Town í átta liða úrslitum EFL-bikarsins fyrr í vikunni og virðist óðum vera að finna sitt fyrra form.

Þrjú fyrstu mörk leiksins voru sjálfsmörk en Sam Nombe jafnaði fyrir Rotherham eftir klukkutíma. Eftir það var Benoný settur inn á og hann reyndist hetja Stockport.

Þetta var annar sigur Stockport í röð en liðið er í 4. sæti deildarinnar með 45 stig.

