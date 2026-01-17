Yfirvöld á Ítalíu hafa stöðvað og lagt hald á flutningaskip sem notað var til að flytja 33 þúsund tonn af járnmálmum frá Rússlandi. Það er gegn refsiaðgerðum sem Evrópusambandið hefur beitt Rússa vegna innrásarinnar í Úkraínu.
Skipinu var siglt í höfn í Brindisi á Ítalíu en því hafði verið siglt frá Svartahafi, nánar tiltekið frá Novorossiysk í Rússlandi. Skipinu mun hafa verið siglt undir fána Tuvalo, þó skipið hafi ekki verið skráð þar, og skipstjóri þess er sakaður um að hafa falsað staðsetningargögn til að reyna að komast hjá refsiaðgerðum.
Í frétt ítalska miðilsins La Repubblica segir að innflytjandi málmanna, eigandi skipsins og áhafnarmeðlimir hafi stöðu sakborninga í rannsókn yfirvalda. Við skoðun í Brindisi hafi falsanir varðandi uppruna farmsins og ferðir skipsins komið í ljós.
Greining hafi leitt í ljós að skipið hafi verið í höfn í Rússlandi um miðjan nóvember og tekið þar á móti farminum sem búið er að leggja hald á. Ekki hefur verið gefið upp hvað skipið heitir.
Líklegt er að skipið tilheyri svokölluðum „Skuggaflota Rússlands“ sem er notaður af Rússum, Írönum og öðrum til að komast hjá refsiaðgerðum og viðskiptaþvingunum.
Floti þessi er skipaður hundruðum skipa sem eru í flestum tilfellum gömul og í slæmu ástandi. Þeim er reglulega siglt án þess að þau sendi út staðsetningarupplýsingar eða sendar eru út falskar upplýsingar um staðsetningu þeirra.
Sérfræðingar hafa áætlað að skuggaflotinn hafi í fyrra flutt um 3,7 milljarða tunna af olíu, sem samsvarar um sex til sjö prósentum af heildarmarkaði ársins.
Bandaríkjamenn hafa á undanförnum vikum lagt hald á að minnsta kosti sex skip sem talin eru hafa tilheyrt Skuggaflotanum en þær aðgerðir tengdust allar herkví Bandaríkjanna á Venesúela. Evrópumenn hafa hingað til ekki stöðvað þessi skip í miklum mæli eða lagt hald á þau.
Undanfarið hefur skráningu margra skipanna verið breytt og þau skráð í Rússlandi, að virðist með því markmiði að reyna að koma í veg fyrir að þau verði stöðvuð.
Yfirvöld í Bretlandi eru sögð undirbúa það að senda sérsveitir um borð í olíuflutningaskip og önnur skip sem tilheyra svokölluðum „skuggaflota“ Rússa. Ráðamenn munu hafa fundið lög sem hægt sé að nota til að leggja hald á skipin, sem ríki eins og Rússland, Íran og Venesúela hafa notað til að komast hjá viðskiptaþvingunum.
Olíuskipi sem elt var af yfirvöldum í Bandaríkjunum og Rússar hafa sent herskip til móts við, var í nótt siglt inn í efnahagslögsögu Íslands. Skipið var alltaf á alþjóðlegu hafsvæði, þó það hafi verið rétt innan efnahagslögsögunnar.