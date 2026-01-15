Tóku enn eitt skipið Samúel Karl Ólason skrifar 15. janúar 2026 14:05 Bandarískir landgönguliðar um borð í olíuflutningaskipinu Veronica í morgun. Southcom Bandarískir landgönguliðar og sjóliðar í Strandgæslu Bandaríkjanna gerðu í morgun áhlaup um borð í olíuflutningaskip. Þetta er í sjötta skipti sem vitað er til þess að Bandaríkjamenn taki yfir stjórn olíuflutningaskips sem bendlað hefur verið við Venesúela. Bandaríkjamenn hafa sett Venesúela í herkví og vilja nota hana til að stýra olíusölu ríkisstjórnar landsins og þvinga þannig ríkisstjórnina til samvinnu. Maria Corina Machado, sem tók við embætti forseta Venesúela eftir að Bandaríkjamenn numu forvera hennar á brott með hervaldi, mun fara á fund Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, í Hvíta húsinu í dag. Áhlaupið var gert af flugmóðurskipinu USS Gerald R. Ford, sem er á Karíbahafinu, og tóku Bandaríkjamenn stjórn á olíuflutningaskipinu Veronica. Yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Suður-Ameríku deildi í dag myndbandi af áhlaupinu en þar segir að eina olían sem muni yfirgefa Venesúela verði flutt þaðan með samþykki Bandaríkjamanna. Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3— U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026 Ekki liggur fyrir hvar á umráðasvæði Southcom áhlaupið var gert. Engan mun hafa sakað. Engin olía var um borð í Veronicu þegar áhlaupið var gert. Síðast var vitað af skipinu í höfn í Venesúela þann 3. janúar. Sérfræðinagar TangerTrackers segja að skipið hafi að minnsta kosti tíu sinnum verið notað til að flytja olíu frá Íran, þvert á viðskiptaþvinganir. Wall Street Journal segir að herkvíin hafi mikil áhrif á olíuiðnað Venesúela. Olíu sé nú einungis dælt um borð í skip sem flytji olíu til vinnslu í Bandaríkjunum eða annarsstaðar í Venesúela. Umdeildur skuggafloti Skipin sem hafa verið stöðvuð tilheyra flest, ef ekki öll, svokölluðum „skuggaflota“ Rússa. Hann nota ríki eins og Rússland, Íran og Venesúela til að komast hjá refsiaðgerðum og viðskiptaþvingunum. Skuggaflotinn svokallaði er skipaður hundruðum skipa sem eru í flestum tilfellum gömul og í slæmu ástandi. Þeim er reglulega siglt án þess að þau sendi út staðsetningarupplýsingar eða sendar eru út falskar upplýsingar um staðsetningu þeirra. Sérfræðingar hafa áætlað að skuggaflotinn hafi í fyrra flutt um 3,7 milljarða tunna af olíu, sem samsvarar um sex til sjö prósentum af heildarmarkaði ársins. Bandaríkin Venesúela Íhlutun Bandaríkjanna í Venesúela Skipaflutningar Tengdar fréttir Þingmenn sem Trump sagði heimska lúffuðu Repúblikanar í öldungadeild Bandaríkjaþings felldu í gær frumvarp sem hefði dregið úr völdum Donalds Trump, forseta, til að gera frekari árásir á Venesúela. Það er eftir að tveir þingmenn flokksins sem höfðu stutt frumvarpið lúffuðu undan þrýstingi frá Hvíta húsinu. 15. janúar 2026 09:59 Búa sig undir áhlaup um borð í skuggaskip Yfirvöld í Bretlandi eru sögð undirbúa það að senda sérsveitir um borð í olíuflutningaskip og önnur skip sem tilheyra svokölluðum „skuggaflota" Rússa. Ráðamenn munu hafa fundið lög sem hægt sé að nota til að leggja hald á skipin, sem ríki eins og Rússland, Íran og Venesúela hafa notað til að komast hjá viðskiptaþvingunum. 13. janúar 2026 13:31 Machado heimsækir Hvíta húsið á fimmtudag Donald Trump Bandaríkjaforseti mun taka á móti venesúelska stjórnarandstöðuleiðtoganum Maríu Corinu Machado í Hvíta húsinu á fimmtudaginn. 13. janúar 2026 07:19 Trump ósáttur við orð olíuforstjórans og vill útiloka hann Donald Trump Bandaríkjaforseti „hallast að því" að útiloka bandaríska olíufyrirtækið ExxonMobil frá starfsemi í Venesúela. Hann greindi frá þessu í gær eftir að forstjóri fyrirtækisins lýsti yfir efasemdum um arðvænleika fjárfestinga í landinu eftir að Nicolás Maduro forseta var steypt af stóli. 12. janúar 2026 16:44 