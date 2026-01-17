Pirrandi kvöld fyrir topplið Arsenal í Skírisskógi 17. janúar 2026 19:27 Gabriel Jesus, sóknarmaður Arsenal, í baráttunni í leik kvöldsins. Vísir/Getty Fyrr í dag hafði helsti samkeppnisaðili Arsenal um Englandsmeistaratitilinn, Manchester City, tapað gegn grönnum sínum í Manchester United og gátu Skytturnar hans Mikel Arteta því komið forskoti sínu á toppnum upp í níu stig með sigri í kvöld. Það tókst hins vegar ekki í afar pirrandi leik fyrir toppliðið gegn þéttu liði Nottingham Forest sem undir stjórn Sean Dyche, átti ekki skot á markrammann í kvöld. Arsenal átti hins vegar fleiri færi í leiknum og var mun meira með boltann en tókst þó ekki að koma boltanum í netið sem er, þegar upp er staðið, það sem telur. Jafnteflið gerir það að verkum að Arsenal er áfram á toppi deildarinnar og eykur forskot sitt þar upp í sjö stig á Manchester City og Aston Villa sem á leik til góða á morgun gegn Everton á heimavelli og getur með sigri þar komið forskoti Arsenal niður í fjögur stig. Nottingham Forest er í 17.sæti með 22 stig, fimm stigum frá fallsæti. Enski boltinn Arsenal FC Nottingham Forest