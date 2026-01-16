Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool hefur sagt að hann sé ánægður með að fá Mohamed Salah aftur frá Afríkukeppninni í næstu viku og fullyrðir að framherjinn sé áfram „svo mikilvægur“ fyrir Liverpool.
Egyptaland, lið Salah, féll úr leik gegn Senegal í undanúrslitum Afríkukeppninnar á miðvikudag en þessi 33 ára gamli leikmaður verður áfram með landsliði sínu þar til eftir leikinn um þriðja sætið gegn Nígeríu í Casablanca á morgun.
Salah olli uppnámi í síðasta mánuði þegar hann fór í frægt viðtal þar sem hann hélt því fram að Liverpool hefði „hent honum undir rútuna“ vegna slaks gengis liðsins og sagði að samband sitt við Slot væri hreinlega ekki til staðar.
Salah var í kjölfarið hent úr hópnum fyrir leik Liverpool í Meistaradeild Evrópu gegn Inter Mílanó, en hann sneri aftur til leiks í 2-0 sigri á Brighton & Hove Albion áður en hann fór á Afríkukeppnina. Slot fullyrti þá og aftur núna að málið hefði verið leyst.
„Fyrst og fremst spilar hann stóran leik fyrir Egyptaland á laugardag og svo kemur hann aftur til okkar,“ sagði Arna Slot á blaðamannafundi fyrir leik helgarinnar.
„Ég er ánægður með að hann komi aftur. Mo hefur verið svo mikilvægur fyrir þetta félag og mig, svo ég er ánægður með að hann sé kominn aftur. Jafnvel þótt ég hefði fimmtán sóknarmenn væri ég ánægður með að sjá Mo aftur, en það er ekki okkar staða,“ sagði Slot.
Aðspurður hvort Salah yrði tiltækur til að spila í Meistaradeildarleik Liverpool gegn Marseille næsta miðvikudag, sagði Slot: „Við erum í viðræðum við hann um hvað er ætlast til af honum þar og hér. Hann á mikilvægan leik á laugardag og svo kemur hann aftur til okkar. Við erum að ræða saman um [leikinn gegn Marseille] núna,“ sagði Slot.
Liverpool vonast til að lengja taplausa hrinu sína í tólf leiki í öllum keppnum þegar þeir taka á móti Burnley í ensku úrvalsdeildinni á Anfield á morgun, laugardag.