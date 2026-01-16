Fótbolti

Í lífstíðarbann fyrir þessa óhuggulegu tæk­lingu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Muhammad Hilmi Gimnastiar fékk ekki bara rauða spjaldið, heldur missti hann samning sinn og var dæmdur í lífstíðarbann.
Muhammad Hilmi Gimnastiar fékk ekki bara rauða spjaldið, heldur missti hann samning sinn og var dæmdur í lífstíðarbann. @usspofficial

Knattspyrnumaður í Indónesíu fær ekki að spila íþrótt sína aftur út ævina eftir fólskulega tæklingu í leik.

Muhammad Hilmi Gimnastiar, miðjumaður PS Putra Jaya Pasuruan, var dæmdur í lífstíðarbann og gert að greiða 2,5 milljónir rúpía í sekt eftir hrottalega árás á vellinum í fjórðu deild landsins.

2,5 milljónir rúpíur eru um 3,5 milljónir íslenskra króna.

Andstæðingurinn á sjúkrahús

Atvikið sem um ræðir leiddi til þess að leikmaður mótherjanna var lagður inn á sjúkrahús og kom af stað umræðu á landsvísu um ofbeldi í fótbolta og hvernig stjórnvöld íþróttarinnar eigi að bregðast við þegar farið er yfir strikið.

Aðeins nokkrum klukkustundum eftir leikinn tilkynnti Putra Jaya Pasuruan að samningi Gimnastiar hefði verið rift og sendi félagið frá sér opinbera afsökunarbeiðni til Perseta 1970 Tulungagung.

Forseti aganefndar knattspyrnusambands Austur-Java studdi þessa afstöðu og réttlætti úrskurðinn með því að segja að verknaðurinn „bryti ekki aðeins í bága við íþróttagildi, heldur stofnaði einnig lífi annars leikmanns í hættu“.

Samningnum rift

Árásin átti sér stað á 71. mínútu leiksins, þegar Perseta 1970 Tulungagung leiddi 4-0. Upptökur frá opinberri rás deildarinnar sýna Gimnastiar hunsa boltann og sparka í karate-stíl beint í brjóstkassa Firman Nugraha. Brotið má sjá hér fyrir neðan.

Lyfti strax rauða spjaldinu

Dómarinn lyfti strax rauða spjaldinu á meðan Nugraha hneig niður á völlinn og var borinn út á sjúkrabörum til að fá bráðalæknisaðstoð. Nugraha var fluttur á sjúkrahús þar sem læknar staðfestu að meiðsli hans væru ekki lífshættuleg, þótt hann þyrfti súrefni og gjörgæslu. Hann rifbeinsbrotnaði meðal annars.

Að sögn nefndarinnar var lífstíðarbannið ekki aðeins sett til að refsa Gimnastiar, heldur einnig til að senda skýr skilaboð til allra leikmanna um að slík hegðun verði alls ekki liðin.

Ekki þekktur fyrir ofbeldisfulla hegðun

Gimnastiar, sem er fæddur árið 2005 og klæddist treyju númer 23, átti sér enga sögu um ofbeldisfulla hegðun. Leikurinn sjálfur endaði með 7-2 sigri Perseta 1970 Tulungagung, en úrslitin féllu í skuggann af atvikinu og hraðri útbreiðslu þess á samfélagsmiðlum.

Knattspyrnuyfirvöld víðs vegar um Indónesíu lýstu yfir eindregnum stuðningi við ákvörðunina og lögðu áherslu á að refsingin miðaði að því að vernda leikmenn og setja skýrt fordæmi í áhugamannafótbolta. Í deild sem oft er fjarri sviðsljósinu voru skilaboðin ótvíræð: sum hegðun á ekkert erindi í íþróttina, á hvaða stigi sem er.

Indónesía Fótbolti

