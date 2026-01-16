Nýr þjálfari Chelsea minnti leikmenn á að þvo sér um hendur Ágúst Orri Arnarson skrifar 16. janúar 2026 10:30 Liam Rosenior vill ekki sjá fleiri leikmenn lenda í veikindum. Catherine Ivill - AMA/Getty Images Liðsfundur var haldinn í herbúðum Chelsea í gær þar sem þjálfarinn Liam Rosenior minnti leikmenn og starfsfólk félagsins á að sinna sóttvörnum, til að berjast gegn útbreiðslu vírussins sem er að hrella liðið. Framherjinn Liam Delap og kantmaðurinn Jamie Gittens voru fjarverandi vegna veikinda í 3-2 tapi Chelsea gegn Arsenal í enska deildabikarnum í fyrrakvöld. Þeim félögum hefur verið sagt að halda sig heima og ekki mæta aftur á æfingar fyrr en þeir hafa náð fullum bata. Sumt starfsfólk félagsins hefur einnig smitast af veirusýkingunni sem svífur um Stamford Bridge og mætti ekki til vinnu í dag. Gittens og Delap gleymdu kannski að spritta sig. Richard Pelham/Getty Images Liam Rosenior, nýráðinn þjálfari Chelsea, sagði Delap og Gittens ekki geta tekið þátt í næsta leik liðsins gegn Brentford á laugardaginn. „Læknarnir okkar eru að gera allt sem þeir geta til að stöðva útbreiðslu þess sem lítur út fyrir að vera vírus, því eitthvað starfsfólk hefur smitast líka. Við héldum fund þar sem við minntum leikmenn á að þvo sér um hendur og sinna þessum helstu sóttvörnum. Það er mjög mikilvægt og vonandi náum við stjórn á þessu því það er þétt prógramm framundan hjá okkur. Við þurfum að hafa alla heila heilsu“ sagði þjálfarinn. Chelsea mætir síðan Pafos í Meistaradeildinni næsta þriðjudag en það er leikur sem liðið verður að vinna til að eiga möguleika á að enda í átta efstu sætunum og forðast umspil. Gleðifréttir bárust einnig úr herbúðum Chelsea í gær því Cole Palmer og Reece James sneru aftur til æfinga með liðinu eftir að hafa glímt við meiðsli. Þá er Romeo Lavia byrjaður að æfa aftur, en ekki með liðinu, eftir tveggja mánaða fjarveru vegna meiðsla. Enski boltinn Chelsea FC Mest lesið Lofsamar starfið á Íslandi og segir það vanmetið: „Að mínu mati ótrúlegt“ Handbolti Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Íslenski boltinn Stjörnuleikmaður fékk borgaðar tugi milljóna fyrir að spila illa Körfubolti Ekki innistæða fyrir því að vera kokhraustir Handbolti „Á eftir bolta kemur barn“ Íslenski boltinn Kenna Donald Trump og falli Bandaríkjadals um sjö milljarða tap Fótbolti Í lífstíðarbann fyrir þessa óhuggulegu tæklingu Fótbolti „Þetta er ekki flókið“ Handbolti „Donald Trump er algjör hálfviti“ Sport Spálíkan kippir okkur niður á jörðina fyrir EM Handbolti Fleiri fréttir Engin mistök þegar „rangstöðumark“ Wirtz var dæmt gilt Ekki viss um framtíð sína hjá Liverpool Nýr stjóri Chelsea sagðist sjálfur bera ábyrgð á mistökum markvarðarins „Þetta get ég og þarf að gera oftar“ Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Guardiola segir að Haaland sé úrvinda Segir ósanngjarnt að kalla Arsenal „Set Piece FC“ Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Benoný kom inn á og breytti leiknum Carrick tekinn við Manchester United Hvað sagði verðandi þjálfari United í einkaviðtali við Sýn Sport? Samningur í höfn hjá Carrick og Manchester United Szoboszlai skoraði stórglæsilegt mark en var sakaður um vanvirðingu Í bann fyrir „gróft brot“ á kynfærum tveggja mótherja Liverpool áfram í bikarnum og mætir Brighton í næstu umferð Velur Tottenham fram yfir Aston Villa Mætir spútnikliðinu: Íslendingar í pottinum er dregið var í enska bikarnum Myndi ekki neita ef Carrick byði honum í sitt teymi Búast við því að Carrick verði kynntur hjá United innan tíðar Mátti ekki koma inn á vegna þess að hún var með eyrnalokk Fæstir leikir hjá Man Utd síðan í fyrri heimsstyrjöld Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Carrick nú talinn líklegastur til að taka við Man Utd „Myndum að sjálfsögðu taka honum opnum örmum“ Mikel Arteta hrósaði Arne Slot Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Dagskráin í dag: Liverpool í bikarnum og síðasta lausa sætið í NFL Solskjær ekki lengur líklegastur Fletcher segir leikmenn Man. Utd viðkvæma Veik von Man. Utd um titil úr sögunni Sjá meira