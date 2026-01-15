Andy Robertson, bakvörður Liverpool, segist ekki vita það sjálfur hvort hann verði áfram hjá félaginu á næsta tímabili en samningur hans rennur út í sumar.
Robertson var nánast fastamaður á Anfield undir stjórn fyrrverandi knattspyrnustjóra, Jürgen Klopp, og var lykilmaður í hópnum sem vann ensku úrvalsdeildina undir stjórn Arne Slot á síðasta tímabili.
Vinstri bakvörðurinn var þó orðaður við brottför frá Anfield síðasta sumar eftir að Milos Kerkez var keyptur frá AFC Bournemouth fyrir 40 milljónir punda en Kerkez hefur byrjað flesta deildarleiki Liverpool á þessu tímabili.
„Við sjáum til hvað gerist,“ sagði Robertson þegar hann var spurður um framtíð sína. „Við höfum átt samtöl sem verða ekki gerð opinber. [Ég hef] talað við [félagið] og við sjáum til hvað gerist,“ sagði Robertson.
Aðspurður hvort hann myndi vilja vera áfram hjá Liverpool sagði skoski landsliðsmaðurinn: „Já, en það er erfitt að svara þessari spurningu. Ég á fimm mánuði eftir og við þurfum að sjá hvort það sé möguleiki á að vera áfram eða hvort það séu möguleikar á að fara og þess háttar. Ég mun setjast niður með fjölskyldu minni og taka ákvörðun,“ sagði Robertson.
„Eftir stressandi sumar er ég bara að reyna að njóta þess að vera hluti af þessu og vera leikmaður Liverpool. Ég vildi komast á heimsmeistaramótið og sem betur fer tókst okkur það. Ég þarf að sjá hvað ég og fjölskylda mín viljum gera í framtíðinni,“ sagði Robertson.
Robertson gekk til liðs við Liverpool frá Hull City árið 2017 fyrir 8 milljónir punda og hefur síðan þá spilað yfir 350 leiki fyrir félagið og unnið fjölda stórra titla, þar á meðal tvo ensku úrvalsdeildartitla og Meistaradeild Evrópu.
Aðspurður hvort næstu mánuðir myndu móta ákvörðun hans sagði hinn 31 árs gamli leikmaður: „Ég held að það sé ekki alveg þannig. Ég hef gefið félaginu nákvæmlega allt síðustu átta og hálft ár og félagið hefur verið mjög gott við mig. Þeir hafa verðlaunað mig með góðum samningum þegar ég hef spilað vel,“ sagði Robertson.
„Það eru alltaf mín rök, þú ættir alltaf að vilja berjast fyrir sæti í liðinu. Ef þú ert ánægður með að vera hjá Liverpool, eða Barnsley, og vilt sitja á bekknum, þá held ég að þú hafir ekki rétta hugarfarið. Ég hef spilað vel í þeim leikjum sem ég hef spilað á þessu tímabili. Kannski hef ég ekki spilað eins mikið og ég hefði viljað, en það er ekkert sem hefur komið mér á óvart. Sjáum til hvað gerist,“ sagði Robertson.
