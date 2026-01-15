Erlent

Ólafur Ragnar við CNBC: Af­leiðingarnar „gífur­legar“ ef Banda­ríkin tækju Græn­land með valdi

Kjartan Kjartansson skrifar
Ólafur Ragnar Grímsson í pontu á Hrinborði norðurslóða. Hann segist ekki átta sig á áhuga Bandaríkjastjórnar á að eignast Grænland.
Ólafur Ragnar Grímsson í pontu á Hrinborði norðurslóða. Hann segist ekki átta sig á áhuga Bandaríkjastjórnar á að eignast Grænland. Vísir/Vilhelm

Vestræn samvinna og heimsskipanin sjálf yrði fyrir gífurlegum áhrifum ef Bandaríkjamenn tækju Grænland með hervaldi, að sögn Ólafs Ragnars Grímssonar, fyrrverandi forseta. Hann gerir lítið úr mögulegri ógn af Kína og Rússlandi á norðurslóðum í viðtali við bandarískan fjölmiðil.

Grænland er í hringiðu heimsmálanna vegna ítrekaðra hótana Bandaríkjastjórnar um að hún ætli sér að slá eign sinni á eyjuna sem er hluti af Danaveldi. Fulltrúar danskra stjórnvalda funduðu með bandarískum ráðamönnum til þess að reyna að lægja öldurnar í Washington-borg í gær.

Danir og bandamenn þeirra segjast ætla að senda herlið til Grænlands á næstunni.

Ólafur Ragnar sagði í viðtali við CNBC-sjónvarpsstöðina í Bandaríkjunum í gær að það væri auðvitað mögulegt að Bandaríkjastjórn gripi til valdbeitingar í ljósi aflmunar og fámennis á Grænlandi.

„En spurningin er, hvað ætla þau að gera með það, fyrir utan að setja bandaríska fánann þar og eignast svæðið,“ sagði forsetinn sem er stjórnarformaður Hringborðs norðurslóða, stærstu ráðstefnu um norðurslóðamál í heimi.

Þá væri ekki búið að taka tillit til pólitískra áhrifa þess ef Bandaríkjmenn beittu bandamenn sína í Atlantshafsbandalaginu slíku ofríki.

„Afleiðingarnar væru af stærðargráðu sem við höfum ekki séð svo lengi sem elstu menn muna,“ sagði Ólafur Ragnar.

Engin ógn af Rússlandi og Kína

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur meðal annars vísað til þess að Kínverjar eða Rússar gætu reynt að taka yfir Grænland ef Bandaríkin gerðu það ekki.

Ólafur Ragnar gerði lítið úr þessum áhyggjum bandaríska forsetans.

„Eins og stendur er engin bein, skýr, augljós ógn frá Rússlandi og Kína á norðurheimskautinu,“ sagði fyrrverandi forsetinn sem hefur meðal annars ausið lofið á Xi Jinping, forseta Kína, á undanförnum árum.

Áhrif Kínverja á norðurslóðum væru mest innan rússneskrar lögsögu þar sem þeir hefðu stundað námavinnslu og jarðefnaeldsneytisvinnslu.

Ekkert í vegi aukinnar viðveru Bandaríkjamanna á Grænlandi nú þegar

Ráðlagði Ólafur Ragnar Bandaríkjamönnum að líta frekar inn á við en að reyna að sölsa undir sig Grænland.

„Ef þið viljið aukna viðveru á norðurslóðum byrjið þá heima hjá ykkur,“ sagði fyrrverandi forsetinn og benti á að norðurslóðasvæði Bandaríkjanna væri stærri en Texas-ríki en þar væri til dæmis engin stór höfn.

Sagðist hann heldur ekki sjá hverju Bandaríkin væru bætt með því að slá eign sinni á Grænland þar sem þau nytu nú þegar aðgangs að eyjunni og hefðu gert um áratugaskeið.

„Það eru engar hindranir fyrir aukinni viðveru Bandaríkjanna í öryggismálum eða viðskiptum á Grænlandi eins og er. Þar sem við höfum ekki heyrt neinar frekari skýringar á þessari þrá er mjög erfitt að skilja um hvað hún snýst í reynd.“

