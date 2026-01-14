Utanríkisráðherrar Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands, auk varaforseta Bandaríkjanna, sammæltust í gær um að stofna vinnuhóp um framtíð Grænlands.
Ráðherrarnir og varaforsetinn funduðu í Hvíta húsinu í gær.
Eftir fundinn sögðu Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, og Vivian Motzfeldt, utanríkisráðherra Grænlands, að enn væri uppi ágreiningur um hvernig öryggis- og varnarmálum yrði best háttað á Grænlandi. Hins vegar eygðu þau von um að hægt yrði að finna lendingu í málinu sem kæmi til móts við áhyggjur Bandaríkjanna og virti á sama tíma „rauðar línur“ Danmerkur.
Donald Trump Bandaríkjaforseti ítrekaði eftir fundinn í gær að Bandaríkin „þörfnuðust“ Grænlands og sagði að Danir gætu ekki staðið einir að vörnum eyjunnar. Hann hefur áður sagt að það sé nauðsynlegt að Bandaríkin eignist Grænland en Rasmussen ítrekaði fyrir sitt leyti að bæði Danir og Grænlendingar væru afar opnir fyrir því að ræða aukinn hernaðarviðbúnað Bandaríkjanna á Grænlandi. Þá benti hann á að það hefðu raunar verið Bandaríkjamenn sem hefðu ákveðið að draga úr viðbúnaði á eyjunni.
Trump sagði að einhver lausn yrði fundin á málinu.
