Margir slasaðir eftir árekstur strætisvagna Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. janúar 2026 11:01 Slysið átti sér stað fyrir norðan Árósa á austurhluta Jótlands. Getty Tveir strætisvagnar skullu saman á sveitavegi í Danmörku í morgun. Margir eru slasaðir og sumir alvarlega. Slysið átti sér stað fyrir norðan Árósa á austurhluta Jótlands, samkvæmt umfjöllun TV2. Ekki liggur fyrir hversu margir voru um borð í strætisvögnunum tveimur en hefur þeim öllum verið hjálpað út úr rútunum og fluttir af vettvangi. Tilkynning barst um slysið klukkan hálf tíu að dönskum tíma, hálf níu á íslenskum tíma. Lokað hefur verið fyrir umferð um veginn í báðar áttir á meðan lögregla, slökkvilið og björgunarsveitir vinna á vettvangi. Á myndum sem TV2 hefur undir höndum má sjá að strætisvagnarnir eru báðar illa farnar. Að sögn lögreglu er svikahálka á svæðinu en orsök slyssins liggja samt sem áður ekki fyrir. Um er að ræða strætisvagna rekna af GoCollective en í eigu Midttrafik. Danmörk Samgönguslys