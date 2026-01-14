Erlent

Margir slasaðir eftir á­rekstur strætis­vagna

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Slysið átti sér stað fyrir norðan Árósa á austurhluta Jótlands.
Slysið átti sér stað fyrir norðan Árósa á austurhluta Jótlands. Getty

Tveir strætisvagnar skullu saman á sveitavegi í Danmörku í morgun. Margir eru slasaðir og sumir alvarlega. 

Slysið átti sér stað fyrir norðan Árósa á austurhluta Jótlands, samkvæmt umfjöllun TV2. Ekki liggur fyrir hversu margir voru um borð í strætisvögnunum tveimur en hefur þeim öllum verið hjálpað út úr rútunum og fluttir af vettvangi.

Tilkynning barst um slysið klukkan hálf tíu að dönskum tíma, hálf níu á íslenskum tíma. Lokað hefur verið fyrir umferð um veginn í báðar áttir á meðan lögregla, slökkvilið og björgunarsveitir vinna á vettvangi.

Á myndum sem TV2 hefur undir höndum má sjá að strætisvagnarnir eru báðar illa farnar. Að sögn lögreglu er svikahálka á svæðinu en orsök slyssins liggja samt sem áður ekki fyrir.

Um er að ræða strætisvagna rekna af GoCollective en í eigu Midttrafik.

Danmörk Samgönguslys

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið