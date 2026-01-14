Erlent

Bandaríkja­stjórn kemur barnaníðs­efni Musk til varnar

Kjartan Kjartansson skrifar
Grok er spjallmenni samfélagsmiðilsins X. Hann hefur birti ógrynni kynferðislegra mynda af konum og börnum að undanförnu.
Grok er spjallmenni samfélagsmiðilsins X. Hann hefur birti ógrynni kynferðislegra mynda af konum og börnum að undanförnu. Vísir/EPA

Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna hótar breskum stjórnvöldum refsiaðgerðum ef þau grípa til aðgerða gegn samfélagsmiðlum X vegna kynferðislegra gervigreindarmynda af börnum og konum. Bresk eftirlitsstofnun rannsakar hvort X hafi brotið lög með myndaframleiðslunni.

Fjöldi kynferðislegra mynda af börnum og konum gegn vilja þeirra hafa birst á X, samfélagsmiðli Elons Musk, undanfarnar vikur. Gervigreindarspjallmennið Grok framleiðir myndirnar fyrir notendur og birtir á miðlinum.

Yfirvöld í nokkrum ríkjum hafa þegar gripið til aðgerða vegna myndbirtinganna, þar á meðal í Frakklandi, Malasíu og Indónesíu. Breska fjölmiðlanefndin Ofcom tilkynnti í vikunni að hún hefði hafið formlega rannsókn á hvort X hefði brotið lö um samfélagsmiðla þar í landi.

Ítrustu heimildir Ofcom ef X neitar að hlýta ákvörðunum stofnunarinnar eru að krefjast þess að netþjónustufyrirtæki loki á samfélagsmiðilinn.

Verði X bannað í Bretlandi er „ekkert útilokað“ í viðbrögðum bandarískra stjórnvalda, að sögn hátt setts yfirmanns í bandaríska utanríkisráðuneytinu.

„Ég myndi segja frá sjónarhorni Bandaríkjanna þá er ekkert út af borðinu þegar kemur að tjáningarfrelsi. Bíðum og sjáum hvað Ofcom gerist og þá sjáum við hvernig Bandaríkin bregðast við,“ sagði Sarah B. Rogers, aðstoðarutanríkisráðherra, í viðtali við breska fjölmiðilinn GB News.

Málið snúist um barnaníð, ekki tjáningarfrelsi

Rogers þessi tók þátt í að leggja refsiaðgerðir á Thierry Breton, fyrrverandi framkvæmdastjóra hjá Evrópusambandinu, fyrir hans þátt í lögum sambandsins um stafræna þjónustu og nokkrum Evrópubúum sem hafa barist gegn hatursorðræðu og ólöglegu efni á samfélagsmiðlum, að sögn dagblaðsins Politico.

Þingkona Repúblikanaflokksins hefur einnig sagt vinna að frumvarpi um refsiaðgerðir gegn Bretlandi ef X verður bannað þar.

Sakaði Rogers bresk stjórnvöld um að reyna að þagga niður í pólitískum röddum sem þeim væri í nöp við.

Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hafnar því með öllu. Talsmaður hans sagði fréttamönnum í gær að málið snerist ekki um tjáningarfrelsi heldur barnaníð.

„Þetta snýst um framleiðslu á glæpsamlegum myndum af börnum og konum og stúlkum sem eru óásættanlegar. Við getum ekki staðið hjá og látið það ótalið. Þess vegna höfum við gripið til þessara aðgerða,“ sagði talsmaðurinn.

