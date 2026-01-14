Ajax fær son Zlatans að láni frá AC Milan Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. janúar 2026 15:03 Maximillian Ibrahimovic fagnar marki með AC Milan Futuro, varaliði félagsins, sem spilar í D-deildinni á Ítalíu. Getty/AC Milan Hollenska fótboltafélagið Ajax hefur staðfest að félagið hafi fengið son Zlatans Ibrahimović, Maximillian, að láni frá ítalska félaginu AC Milan. Með þessum félagaskiptum fetar Maximillian í fótspor frægs föður síns, sem átti afar farsæl þrjú ár í Amsterdam þar sem hann vann meðal annars tvo meistaratitla. Hollenska liðið hefur einnig kauprétt á þessum nítján ára gamla framherja í lok tímabilsins og sagði að hann myndi skipta tíma sínum milli U23-liðs Ajax og aðalliðsins. Welcome to Ajax, Maximilian Ibrahimović 🇸🇪 pic.twitter.com/03mAp28qCs— AFC Ajax (@AFCAjax) January 14, 2026 Maximillian gekk til liðs við unglingaakademíu AC Milan árið 2022 og hefur síðustu sex mánuði spilað með varaliði þeirra, Milan Futuro, í ítölsku Serie D-deildinni. „Við erum mjög ánægð með komu Maximilians,“ sagði yfirmaður knattspyrnumála hjá Ajax, Marijn Beuker. „Hann er hæfileikaríkur framherji með gott staðsetningarskyn innan og í kringum vítateiginn og hann hefur sterka, markmiðadrifna afgreiðslu. Hann er fær í að rekja boltann og hefur umfram allt frábært sigurhugarfar og æfingaáhuga,“ sagði Beuker. Zlatan Ibrahimović kom til Ajax frá Malmö FF sumarið 2001 en hann var nokkrum mánuðum frá tvítugsafmæli sínu. Maximillian er nítján ára en verður tvítugur í september. Zlatan spilaði 110 leiki fyrir félagið í öllum keppnum og skoraði 48 mörk í 110 leikjum. Maximilian Ibrahimović follows in his father’s footsteps. 👣 ⚪🔴⚪The 19-year-old is joining Ajax from Milan — the same age Zlatan joined the Amsterdammers back in 2001.History repeats itself. 🎞️ pic.twitter.com/DaG4ewRfMd— 433 (@433) January 11, 2026 Ítalski boltinn Mest lesið Guðmundur svekktur eftir sniðgöngu: „Finnst þetta skammarlegt“ Handbolti Hlaupabrettið kemst ekki upp í hraða Baldvins Sport Skotinn til bana í jarðarför móður sinnar Fótbolti Skipti Orra inn og út á nokkrum mínútum: „Óásættanlegt“ Fótbolti Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Enski boltinn Mætum „Napóleon“ og lærisveinum hans í fyrsta leik á EM í handbolta Handbolti Lindgren segir að þetta verði ár Íslands Handbolti Meiðslamartröð Orra um að kenna en ekki leiðinlegum þjálfara Fótbolti Sigvaldi ekki hafnað launalækkun Handbolti Danir voru líka að hugsa um að ráða Dag Handbolti Fleiri fréttir Ajax fær son Zlatans að láni frá AC Milan Guardiola segir að Haaland sé úrvinda Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Segir ósanngjarnt að kalla Arsenal „Set Piece FC“ Klopp: Brottför Xabi Alonso frá Real Madrid kemur mér ekkert við Kallar stjörnur Real Madrid „dekraða krakka“ Leita að þeim sem truflaði Mo Salah með græna ljósinu Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Meiðslamartröð Orra um að kenna en ekki leiðinlegum þjálfara Breiðablik leitar að leikmönnum en reglur UEFA flækja málin Skotinn til bana í jarðarför móður sinnar Benoný kom inn á og breytti leiknum Skipti Orra inn og út á nokkrum mínútum: „Óásættanlegt“ City fer með góða forystu inn í seinni leikinn gegn Newcastle Rafael Máni eltir rætur sínar upp á Skaga Carrick tekinn við Manchester United Segir Gumma Tóta á leið heim úr atvinnumennsku Simeone baðst afsökunar á rifrildinu við Vinícius Junior Hvað sagði verðandi þjálfari United í einkaviðtali við Sýn Sport? Tveir ungir varnarmenn til FH Uppgjöfin fyrir Mbappé hafi markað endalok Alonso Segja að Real Madrid vilji fá Jürgen Klopp Samningur í höfn hjá Carrick og Manchester United Szoboszlai skoraði stórglæsilegt mark en var sakaður um vanvirðingu Í bann fyrir „gróft brot“ á kynfærum tveggja mótherja Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Litla liðið í París sló út stórveldi PSG Liverpool áfram í bikarnum og mætir Brighton í næstu umferð Velur Tottenham fram yfir Aston Villa Mikael Egill spilaði nær allan leikinn í sterkum sigri Sjá meira