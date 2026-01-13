Erlent

Trump sýndi verka­manni puttann

Eiður Þór Árnason skrifar
Trump Bandaríkjaforseti sést hér í umræddri verksmiðjuheimsókn í dag að ræða við stjórnarformann og forstjóra Ford.
Donald Trump Bandaríkjaforseti sást sýna verkamanni puttann í heimsókn sinni í verksmiðju bílaframleiðandans Ford í dag. Atvikið átti sér stað eftir að starfsmaðurinn virtist saka forsetann um að slá skjaldborg um barnaníðinga.

Í kjölfarið virðist Trump segja verkamanninum að fara til fjandans rétt áður en langatöng hans sést fara á loft, ef marka má myndskeið sem TMZ birtir af atvikinu.

Í frétt bandaríska miðilsins segir að forsetinn hafi verið að kynna sér starfsemi verksmiðjunnar í Detroit-borg í Michigan en hún er nýtt til að framleiða hina vinsælu Ford F-150 trukka. Á meðan hann gekk um verksmiðjuna ásamt föruneyti heyrist einhver hrópa óljósa setningu að Trump sem endar með því að hann er kallaður „verndari barnaníðings“ (e. pedophile protector). 

Líkur eru á því að þar sé vísað til barnaníðingsins Jeffrey Epsteins sem var góður vinur Trumps áður en ósætti kom upp á milli þeirra. Ríkisstjórn Trumps hefur verið gagnrýnd fyrir seinagang við birtingu skjala úr dómsmálum og rannsóknum tengdum Epstein og miklar yfirstrikanir gagna.

Ver tollaákvarðanir sínar

Í frétt AP-fréttaveitunnar segir að Bandaríkjaforseti hafi mætt í verksmiðjuna í dag til að vekja athygli á aðgerðum sem miðaðar séu að því að efla iðnaðarframleiðslu í Bandaríkjunum. Þá hafi hann einnig varið umdeildar tollaákvarðanir sínar. Með þessu vilji hann slá á ótta um niðursveiflu í atvinnulífinu og áhyggjur af áframhaldandi verðbólgu. 

Trump fylgdi heimsókn sinni í Ford-verksmiðjuna eftir með því að skjóta á Jerome Powell, seðlabankastjóra Bandaríkjanna, og ýja að því að hann hafi rænt sig gleði með því að vera ekki nógu ákveðinn í því að lækka stýrivexti, að sögn AP. Bandaríkjastjórn hefur hafið rannsókn á Powell og er hún sökuð um að reyna að grafa undan sjálfstæði seðlabankans.

Donald Trump Bandaríkin Mál Jeffrey Epstein

